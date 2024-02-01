https://ria.ru/20240201/sboy-1924722106.html
Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru"
Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru" - РИА Новости, 01.02.2024
Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru"
Минцифры ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена .ru, заявил глава ведомства Максут Шадаев журналистам на площадке форума Digital... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:53
2024-02-01T08:53
2024-02-01T12:52
происшествия
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
москва
московская область (подмосковье)
максут шадаев
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АЛМА-АТА, 1 фев — РИА Новости. Минцифры ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена .ru, заявил глава ведомства Максут Шадаев журналистам на площадке форума Digital Almaty 2024."Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно опубличим результаты технического разбора этой ситуации", — сказал он.Вечером 30 января сервис Downradar зафиксировал жалобы пользователей на сбои в работе сайтов доменной зоны .ru в России. Это началось около 19:30 мск, больше всего жалоб поступало от жителей Москвы и Московской области.В Минцифры пояснили, что техническая проблема была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Устранить ее удалось примерно в 22:20 мск.DNSSEC — это набор расширений протокола DNS (службы доменных имен, domain name system), благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных в интернете.
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происшествия, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, москва, московская область (подмосковье), максут шадаев
Происшествия, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Максут Шадаев
Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru"
Шадаев: Минцифры ведет расследование из-за сбоя работы домена ".ru" во вторник