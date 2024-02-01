https://ria.ru/20240201/sboy-1924722106.html

Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru"

Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru" - РИА Новости, 01.02.2024

Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru"

Минцифры ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена .ru, заявил глава ведомства Максут Шадаев журналистам на площадке форума Digital... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:53

2024-02-01T08:53

2024-02-01T12:52

происшествия

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

москва

московская область (подмосковье)

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg

АЛМА-АТА, 1 фев — РИА Новости. Минцифры ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена .ru, заявил глава ведомства Максут Шадаев журналистам на площадке форума Digital Almaty 2024."Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно опубличим результаты технического разбора этой ситуации", — сказал он.Вечером 30 января сервис Downradar зафиксировал жалобы пользователей на сбои в работе сайтов доменной зоны .ru в России. Это началось около 19:30 мск, больше всего жалоб поступало от жителей Москвы и Московской области.В Минцифры пояснили, что техническая проблема была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Устранить ее удалось примерно в 22:20 мск.DNSSEC — это набор расширений протокола DNS (службы доменных имен, domain name system), благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных в интернете.

https://ria.ru/20240131/sboy-1924617143.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, москва, московская область (подмосковье), максут шадаев