https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**
МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову** - РИА Новости, 01.02.2024
МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**
Участница "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан экстремистским и ликвидирован), созданного Алексеем Навальным, Анна Бирюкова** (иноагент) объявлена в розыск,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:16
2024-02-01T23:16
2024-02-01T23:16
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участница "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан экстремистским и ликвидирован), созданного Алексеем Навальным, Анна Бирюкова** (иноагент) объявлена в розыск, следует из базы МВД России. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Бирюкову** и еще трех участников ФБК*, им заочно предъявлены обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. "Анна Бирюкова*, 20.4.1991. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230601/fbk-1875644080.html
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происшествия, россия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией
МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**
МВД объявило в розыск участницу ФБК Бирюкову
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участница "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан экстремистским и ликвидирован), созданного Алексеем Навальным, Анна Бирюкова** (иноагент) объявлена в розыск, следует из базы МВД России.
Ранее Басманный суд Москвы
заочно арестовал Бирюкову** и еще трех участников ФБК*, им заочно предъявлены обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма.
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО
"Анна Бирюкова*, 20.4.1991. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Четырех участников ФБК* заочно арестовали