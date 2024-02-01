https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html

МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**

МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову** - РИА Новости, 01.02.2024

МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**

Участница "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан экстремистским и ликвидирован), созданного Алексеем Навальным, Анна Бирюкова** (иноагент) объявлена в розыск,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:16

2024-02-01T23:16

2024-02-01T23:16

происшествия

россия

москва

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участница "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан экстремистским и ликвидирован), созданного Алексеем Навальным, Анна Бирюкова** (иноагент) объявлена в розыск, следует из базы МВД России. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Бирюкову** и еще трех участников ФБК*, им заочно предъявлены обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. "Анна Бирюкова*, 20.4.1991. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230601/fbk-1875644080.html

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происшествия, россия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией