https://ria.ru/20240201/putin-1924906851.html

"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме

"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме - РИА Новости, 01.02.2024

"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме

Президент Владимир Путин, говоря о нынешнем положении автомобильной промышленности Германии, пошутил, что немцам "надо как-то помочь". РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:53

2024-02-01T20:53

2024-02-01T23:47

выставка-форум "россия"

владимир путин

санкт-петербург

германия

россия

сбер

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о нынешнем положении автомобильной промышленности Германии, пошутил, что немцам "надо как-то помочь". В четверг глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где побывал в том числе в павильоне "Сбера". В историческом зале, с которого начинается экспозиция, ему показали привезенный из Санкт-Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари и рассказали об истории, которая случилась с ним во время путешествия по Германии. В поездке у него сломались карманные часы, и он зашел починить их в мастерскую, где работал Карл Бенц, который впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания. Рассказчик с иронией отметил, что в немецком автопроме все началось с Кристофари и России. "Можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что немецкий автопром начался с нас, мы спонсоры и инвесторы", — сказал он.Путин, в свою очередь, обратил внимание, что сейчас Германия занимается уничтожением своей автомобильной промышленности. "Надо бы как-то помочь им", — пошутил президент.Как предположил один из сопровождавших российского лидера, это может быть связано с тем, что машины перестали покупать. Глава государства парировал, отметив, что дело не только в этом.

https://ria.ru/20231225/avtoprom-1917847504.html

https://ria.ru/20231222/avtomobili-1917483708.html

санкт-петербург

германия

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владимир путин, санкт-петербург, германия, россия, сбер