https://ria.ru/20240201/putin-1924906851.html
"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме
"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме - РИА Новости, 01.02.2024
"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме
Президент Владимир Путин, говоря о нынешнем положении автомобильной промышленности Германии, пошутил, что немцам "надо как-то помочь". РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:53
2024-02-01T20:53
2024-02-01T23:47
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о нынешнем положении автомобильной промышленности Германии, пошутил, что немцам "надо как-то помочь". В четверг глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где побывал в том числе в павильоне "Сбера". В историческом зале, с которого начинается экспозиция, ему показали привезенный из Санкт-Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари и рассказали об истории, которая случилась с ним во время путешествия по Германии. В поездке у него сломались карманные часы, и он зашел починить их в мастерскую, где работал Карл Бенц, который впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания. Рассказчик с иронией отметил, что в немецком автопроме все началось с Кристофари и России. "Можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что немецкий автопром начался с нас, мы спонсоры и инвесторы", — сказал он.Путин, в свою очередь, обратил внимание, что сейчас Германия занимается уничтожением своей автомобильной промышленности. "Надо бы как-то помочь им", — пошутил президент.Как предположил один из сопровождавших российского лидера, это может быть связано с тем, что машины перестали покупать. Глава государства парировал, отметив, что дело не только в этом.
https://ria.ru/20231225/avtoprom-1917847504.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, санкт-петербург, германия, россия, сбер
Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Санкт-Петербург, Германия, Россия, Сбер
"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме
Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о нынешнем положении автомобильной промышленности Германии, пошутил, что немцам "надо как-то помочь".
В четверг глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где побывал в том числе в павильоне "Сбера
". В историческом зале, с которого начинается экспозиция, ему показали привезенный из Санкт-Петербурга
памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари и рассказали об истории, которая случилась с ним во время путешествия по Германии.
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В поездке у него сломались карманные часы, и он зашел починить их в мастерскую, где работал Карл Бенц, который впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.
Рассказчик с иронией отметил, что в немецком автопроме все началось с Кристофари и России
.
"Можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что немецкий автопром начался с нас, мы спонсоры и инвесторы", — сказал он.
Путин, в свою очередь, обратил внимание, что сейчас Германия занимается уничтожением своей автомобильной промышленности.
«
"Надо бы как-то помочь им", — пошутил президент.
Как предположил один из сопровождавших российского лидера, это может быть связано с тем, что машины перестали покупать. Глава государства парировал, отметив, что дело не только в этом.
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