https://ria.ru/20240201/psikhbolnitsa-1924752222.html

Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц

Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц - РИА Новости, 01.02.2024

Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц

Временное ограничение прав пациентов, получающих помощь в психиатрических стационарах, предлагается ввести в интересах самих пациентов и для сохранения их... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:14

2024-02-01T11:14

2024-02-01T11:14

общество

здоровье - общество

россия

фмицпн имени в.п. сербского

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Временное ограничение прав пациентов, получающих помощь в психиатрических стационарах, предлагается ввести в интересах самих пациентов и для сохранения их социального благополучия, при этом пациент может быть ограничен лишь в некоторых правах, число которых строго ограничено, заявила РИА Новости генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Светлана Шпорт. Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщали РИА Новости, что министерство подготовило проект правил вынесения решений при ограничении прав пациентов, получающих психиатрическую помощь в стационарах. "Временное ограничение прав лиц, получающих лечение в психиатрическом стационаре, осуществляется в первую очередь в интересах самих пациентов, их здоровья и сохранения их социального благополучия",- сказала Шпорт. Она отметила, что врачи-психиатры считают чрезвычайно важным сохранение социальных связей с родственниками и ближайшим окружением. Ограничение пользования средствами связи и посещения пациентов является временной мерой и прекращается в возможно короткие сроки, учитывая безопасность пациента и его окружения, пояснила Шпорт. По ее словам, на основании решения, принятого комиссией врачей-психиатров, пациент может быть временно ограничен лишь в некоторых правах, число которых строго ограничено: например, вести переписку, осуществлять телефонные звонки, встречаться с определенным кругом лиц и ряд других.

https://ria.ru/20231108/psikhbolnitsy-1908147465.html

https://ria.ru/20200129/1563982001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, фмицпн имени в.п. сербского