https://ria.ru/20240201/psikhbolnitsa-1924752222.html
Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц
Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц - РИА Новости, 01.02.2024
Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц
Временное ограничение прав пациентов, получающих помощь в психиатрических стационарах, предлагается ввести в интересах самих пациентов и для сохранения их... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:14
2024-02-01T11:14
2024-02-01T11:14
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Временное ограничение прав пациентов, получающих помощь в психиатрических стационарах, предлагается ввести в интересах самих пациентов и для сохранения их социального благополучия, при этом пациент может быть ограничен лишь в некоторых правах, число которых строго ограничено, заявила РИА Новости генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Светлана Шпорт. Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщали РИА Новости, что министерство подготовило проект правил вынесения решений при ограничении прав пациентов, получающих психиатрическую помощь в стационарах. "Временное ограничение прав лиц, получающих лечение в психиатрическом стационаре, осуществляется в первую очередь в интересах самих пациентов, их здоровья и сохранения их социального благополучия",- сказала Шпорт. Она отметила, что врачи-психиатры считают чрезвычайно важным сохранение социальных связей с родственниками и ближайшим окружением. Ограничение пользования средствами связи и посещения пациентов является временной мерой и прекращается в возможно короткие сроки, учитывая безопасность пациента и его окружения, пояснила Шпорт. По ее словам, на основании решения, принятого комиссией врачей-психиатров, пациент может быть временно ограничен лишь в некоторых правах, число которых строго ограничено: например, вести переписку, осуществлять телефонные звонки, встречаться с определенным кругом лиц и ряд других.
https://ria.ru/20231108/psikhbolnitsy-1908147465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, ФМИЦПН имени В.П. Сербского
Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц
Шпорт: временные ограничения прав пациентов психбольниц вводятся в их интересах
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Временное ограничение прав пациентов, получающих помощь в психиатрических стационарах, предлагается ввести в интересах самих пациентов и для сохранения их социального благополучия, при этом пациент может быть ограничен лишь в некоторых правах, число которых строго ограничено, заявила РИА Новости генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.
Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщали РИА Новости, что министерство подготовило проект правил вынесения решений при ограничении прав пациентов, получающих психиатрическую помощь в стационарах.
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"Временное ограничение прав лиц, получающих лечение в психиатрическом стационаре, осуществляется в первую очередь в интересах самих пациентов, их здоровья и сохранения их социального благополучия",- сказала Шпорт.
Она отметила, что врачи-психиатры считают чрезвычайно важным сохранение социальных связей с родственниками и ближайшим окружением. Ограничение пользования средствами связи и посещения пациентов является временной мерой и прекращается в возможно короткие сроки, учитывая безопасность пациента и его окружения, пояснила Шпорт.
По ее словам, на основании решения, принятого комиссией врачей-психиатров, пациент может быть временно ограничен лишь в некоторых правах, число которых строго ограничено: например, вести переписку, осуществлять телефонные звонки, встречаться с определенным кругом лиц и ряд других.
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