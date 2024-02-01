https://ria.ru/20240201/profil-1924760913.html

В Минцифры назвали число россиян, подключивших биометрические профили

В Минцифры назвали число россиян, подключивших биометрические профили - РИА Новости, 01.02.2024

В Минцифры назвали число россиян, подключивших биометрические профили

Около 18 миллионов россиян подключили себе биометрические профили, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева, которую он представил во время... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:51

2024-02-01T11:51

2024-02-01T11:51

общество

технологии

россия

казахстан

максут шадаев

шос

евразийский экономический союз

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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Около 18 миллионов россиян подключили себе биометрические профили, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева, которую он представил во время выступления на форуме Digital Astana 2024. "Биометрический профиль гражданина - 18 миллионов граждан в РФ", - указано на слайде презентации. По словам Шадаева, биометрический профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. К примеру, в нее входит цифровой ID (профиль на "Госуслугах") - он есть у 110 миллионов граждан РФ. Электронная подпись также входит в этот комплекс, ее подключили 10 миллионов россиян. Цифровые копии личных документов взамен бумажных - их можно показывать через смартфон - есть у 19 миллионов граждан, пояснил министр. "Все это вместе позволяет полностью построить вторую систему верификации гражданина, причем она будет работать не только в цифровых каналах, что очень важно, но она, по факту, заменит традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии", - сказал Шадаев. Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html

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общество, технологии, россия, казахстан, максут шадаев, шос, евразийский экономический союз