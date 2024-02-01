https://ria.ru/20240201/proekt-1924805556.html

Стартовал второй этап проекта "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла

Стартовал второй этап проекта "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла - РИА Новости, 01.02.2024

Стартовал второй этап проекта "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла

Состоялось открытие второго этапа проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященного подвигу советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:13

2024-02-01T14:13

2024-02-01T14:25

новости агентства

освобождение. путь к победе

риа новости

миа "россия сегодня"

россия

великая отечественная война (1941-1945)

социальный навигатор

тюменский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924804683_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf58dd0da359c9c41164f0f3156102.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Состоялось открытие второго этапа проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященного подвигу советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны."Лозунг тех времен — "Все для фронта! Все для победы!" — был отправной точкой для единения бойцов и мирного населения. Когда на фронт ушли отцы, работники заводов, то их места заняли их жёны, студенты, молодёжь, внеся огромный вклад в помощь фронту", - рассказала директор Роспатриотцентра Елена Беликова.Данный этап включает проведение фотовыставок на площадках университетов в российских регионах, включая новые территории, и в Республике Беларусь. А также создание 24 эпизодов уникального подкаста-аудиогида по выставкам, 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий и девяти викторин на сайте РИА Новости."Как мы гордимся нашими отцами и дедами, так мы гордимся и нашими студентами, которые активно помогают тем, кто сейчас защищает нас на фронте", —подчеркнул ректор Луганского государственного университета им. В. Даля Виктор Рябичев.В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня"."Львиная доля работников заводов той поры – это подростки. Эта работа была для них колоссальным напряжением сил, но они верили, что с их помощью можно победить врага. И в конечном счёте победили", — отметил проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета им. ак. С.П. Королева Михаил Леонов.Проведение выставок о подвиге тыла планируется с февраля 2024 года по апрель 2025 года. Первая фотовыставка откроется в Тюменском государственном университете уже в этом месяце."История Великой Отечественной войны является нашей духовной скрепой на уровне государства, на уровне каждой семьи. Это по-настоящему высоко патриотический и воспитательный проект. Искренние слова поддержки и благодарности его инициаторам — международному агентству "Россия сегодня" и Президентскому фонду культурных инициатив. Я уверен, выставка в Тюменском госуниверситете станет настоящим культурным событием не только для наших студентов, но и для всех тюменцев и гостей города", — подчеркнул ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке" и "Лучшее журналистское произведение".

https://ria.ru/20240129/fotovystavka-1924101999.html

https://ria.ru/20240125/fotografii-1923388354.html

https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, освобождение. путь к победе, риа новости, миа "россия сегодня", россия, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор, тюменский государственный университет