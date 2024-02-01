https://ria.ru/20240201/poshliny-1924894763.html
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины
Евросоюз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок сообщества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:21
2024-02-01T19:21
2024-02-01T20:53
экономика
украина
евросоюз
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок сообщества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Как отметил глава государства, протестующие в стране фермеры потребовали "одинаковых правил для всех", поэтому власти страны решили изучить поставки продовольствия из бывшей советской республики."Мы договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать злоупотребления и дестабилизации рынка, <...> чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (годов. — Прим. ред.). Превышение этих объемов позволит вернуть таможенные пошлины", — сказал президент республики.Он подчеркнул, что Франция готова оказывать помощь киевским властям в контексте нынешнего конфликта, но она прекратит ее в случае нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям.Во вторник Макрон заявил, что потребует от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ясных мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Латинской Америки из-за усугубившейся ситуации с протестами аграриев в Европе.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают префектуры и здания администрации отходами, требуя признать важность их деятельности и осудить политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, евросоюз, эммануэль макрон, франция, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Экономика, Украина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины
Макрон: ЕС вернет пошлины, если импорт продукции с Украины дестабилизирует рынок
ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости.
Евросоюз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок сообщества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х
.
Как отметил глава государства, протестующие в стране фермеры потребовали "одинаковых правил для всех", поэтому власти страны решили изучить поставки продовольствия из бывшей советской республики.
Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение
"Мы договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать злоупотребления и дестабилизации рынка, <...> чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (годов. — Прим. ред.). Превышение этих объемов позволит вернуть таможенные пошлины", — сказал президент республики.
Он подчеркнул, что Франция готова оказывать помощь киевским властям в контексте нынешнего конфликта, но она прекратит ее в случае нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям.
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента
Во вторник Макрон заявил, что потребует от главы Еврокомиссии
Урсулы фон дер Ляйен ясных мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Латинской Америки
из-за усугубившейся ситуации с протестами аграриев в Европе.
Во Франции
в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают префектуры и здания администрации отходами, требуя признать важность их деятельности и осудить политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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