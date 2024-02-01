Рейтинг@Mail.ru
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 01.02.2024 (обновлено: 20:53 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/poshliny-1924894763.html
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины
Евросоюз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок сообщества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:21
2024-02-01T20:53
экономика
украина
евросоюз
эммануэль макрон
франция
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_0:21:3018:1719_1920x0_80_0_0_a06ecbc4cc8e3887679d05f29ba24b09.jpg
ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок сообщества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Как отметил глава государства, протестующие в стране фермеры потребовали "одинаковых правил для всех", поэтому власти страны решили изучить поставки продовольствия из бывшей советской республики."Мы договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать злоупотребления и дестабилизации рынка, &lt;...&gt; чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (годов. — Прим. ред.). Превышение этих объемов позволит вернуть таможенные пошлины", — сказал президент республики.Он подчеркнул, что Франция готова оказывать помощь киевским властям в контексте нынешнего конфликта, но она прекратит ее в случае нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям.Во вторник Макрон заявил, что потребует от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ясных мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Латинской Америки из-за усугубившейся ситуации с протестами аграриев в Европе.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают префектуры и здания администрации отходами, требуя признать важность их деятельности и осудить политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_b3e2697bd6f75b4f953fac3975edd118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, евросоюз, эммануэль макрон, франция, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Экономика, Украина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Макрон не исключил возвращения таможенных пошлин для Украины

Макрон: ЕС вернет пошлины, если импорт продукции с Украины дестабилизирует рынок

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец — Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец — Корчева - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Краковец — Корчева". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок сообщества, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Как отметил глава государства, протестующие в стране фермеры потребовали "одинаковых правил для всех", поэтому власти страны решили изучить поставки продовольствия из бывшей советской республики.
Фермеры жгут шины во время демонстрации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение
Вчера, 08:00
"Мы договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать злоупотребления и дестабилизации рынка, <...> чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (годов. — Прим. ред.). Превышение этих объемов позволит вернуть таможенные пошлины", — сказал президент республики.
Он подчеркнул, что Франция готова оказывать помощь киевским властям в контексте нынешнего конфликта, но она прекратит ее в случае нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям.
Демонстрация фермеров перед зданием Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента
Вчера, 13:44
Во вторник Макрон заявил, что потребует от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ясных мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Латинской Америки из-за усугубившейся ситуации с протестами аграриев в Европе.
Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают префектуры и здания администрации отходами, требуя признать важность их деятельности и осудить политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Рабочие на заводе по производству удобрений Yara в Гавре - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Что посеешь: Европа обнаружила еще один козырь в руках России
29 января, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаЕвросоюзЭммануэль МакронФранцияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала