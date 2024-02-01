https://ria.ru/20240201/pesnya-1924790108.html

В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах

В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах - РИА Новости, 01.02.2024

В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах

Информация о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский", не соответствует... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:32

2024-02-01T13:32

2024-02-01T13:32

культура

общество

образование - общество

республика дагестан

северный кавказ

shaman (ярослав дронов)

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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Информация о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский", не соответствует действительности, сообщил центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на минобрнауки республики. В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о нововведении в школах СКФО - якобы с 23 февраля школьники шести регионов, в том числе Дагестана, будут начинать свой учебный день с прослушивания песни Шамана "Я русский". "Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни "Я русский" в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня "Я русский" не входит", – сообщили в ведомстве по запросу ЦУР.

https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html

северный кавказ

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, республика дагестан, северный кавказ, shaman (ярослав дронов)