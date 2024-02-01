https://ria.ru/20240201/pesnya-1924790108.html
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах - РИА Новости, 01.02.2024
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах
Информация о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский", не соответствует... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:32
2024-02-01T13:32
2024-02-01T13:32
культура
общество
образование - общество
республика дагестан
северный кавказ
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_5572f87e5db3d0c2807e78c9a150d2ea.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Информация о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский", не соответствует действительности, сообщил центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на минобрнауки республики. В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о нововведении в школах СКФО - якобы с 23 февраля школьники шести регионов, в том числе Дагестана, будут начинать свой учебный день с прослушивания песни Шамана "Я русский". "Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни "Я русский" в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня "Я русский" не входит", – сообщили в ведомстве по запросу ЦУР.
https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_1ccad794c2b5fd86f079da474aa6010f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, республика дагестан, северный кавказ, shaman (ярослав дронов)
Культура, Общество, Образование - Общество, Республика Дагестан, Северный Кавказ, SHAMAN (Ярослав Дронов)
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах
ЦУР Дагестана: песня "Я русский" не входит в учебные программы республики