Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:32 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/pesnya-1924790108.html
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах - РИА Новости, 01.02.2024
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах
Информация о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский", не соответствует... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:32
2024-02-01T13:32
культура
общество
образование - общество
республика дагестан
северный кавказ
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_5572f87e5db3d0c2807e78c9a150d2ea.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Информация о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский", не соответствует действительности, сообщил центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на минобрнауки республики. В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о нововведении в школах СКФО - якобы с 23 февраля школьники шести регионов, в том числе Дагестана, будут начинать свой учебный день с прослушивания песни Шамана "Я русский". "Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни "Я русский" в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня "Я русский" не входит", – сообщили в ведомстве по запросу ЦУР.
https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_1ccad794c2b5fd86f079da474aa6010f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, республика дагестан, северный кавказ, shaman (ярослав дронов)
Культура, Общество, Образование - Общество, Республика Дагестан, Северный Кавказ, SHAMAN (Ярослав Дронов)
В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать "Я русский" в школах

ЦУР Дагестана: песня "Я русский" не входит в учебные программы республики

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Информация о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни артиста Шамана "Я русский", не соответствует действительности, сообщил центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на минобрнауки республики.
В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о нововведении в школах СКФО - якобы с 23 февраля школьники шести регионов, в том числе Дагестана, будут начинать свой учебный день с прослушивания песни Шамана "Я русский".
"Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни "Я русский" в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня "Я русский" не входит", – сообщили в ведомстве по запросу ЦУР.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
МВД не проверяет певца SHAMAN на ЛГБТ*-пропаганду
31 января, 15:02
 
КультураОбществоОбразование - ОбществоРеспублика ДагестанСеверный КавказSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала