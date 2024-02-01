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Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье - РИА Новости, 01.02.2024
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье
Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что поступил "неправильно" в ситуации с информированием руководства США о состоянии своего здоровья, и принес публичные... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:53
2024-02-01T18:53
2024-02-01T18:53
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что поступил "неправильно" в ситуации с информированием руководства США о состоянии своего здоровья, и принес публичные извинения перед американской общественностью. "Я хочу выразиться предельно ясно. Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошел к этому неправильно, я должен был сообщить президенту (Джо Байдену) о своем онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом", - сказал Остин на пресс-конференции. Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел. В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, йенс столтенберг, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Министерство обороны США, НАТО
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье
Остин признал, что неправомерно скрыл от Белого дома данные о своем здоровье