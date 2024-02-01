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Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни - РИА Новости, 01.02.2024
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18:52 01.02.2024 (обновлено: 18:58 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ostin-1924889328.html
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни - РИА Новости, 01.02.2024
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:52
2024-02-01T18:58
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
сша
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у него онкологического заболевания."Нет", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя возможность оставления должности в связи с обнаруженным у него заболеванием.Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, сша
Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин, США
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни

Остин заявил, что не планирует уходить с поста главы Пентагона, несмотря на рак

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у него онкологического заболевания.
"Нет", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя возможность оставления должности в связи с обнаруженным у него заболеванием.
Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.
В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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