https://ria.ru/20240201/ostin-1924889328.html
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни - РИА Новости, 01.02.2024
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:52
2024-02-01T18:52
2024-02-01T18:58
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у него онкологического заболевания."Нет", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя возможность оставления должности в связи с обнаруженным у него заболеванием.Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
https://ria.ru/20240124/ostin-1923105139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, сша
Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин, США
Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни
Остин заявил, что не планирует уходить с поста главы Пентагона, несмотря на рак
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у него онкологического заболевания.
"Нет", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя возможность оставления должности в связи с обнаруженным у него заболеванием.
Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.
В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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