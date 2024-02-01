https://ria.ru/20240201/ostin-1924889328.html

Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни

Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни - РИА Новости, 01.02.2024

Глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку по болезни

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:52

2024-02-01T18:52

2024-02-01T18:58

министерство обороны сша

в мире

ллойд остин

сша

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг необъявленной госпитализации в связи с диагностированием у него онкологического заболевания."Нет", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя возможность оставления должности в связи с обнаруженным у него заболеванием.Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

https://ria.ru/20240124/ostin-1923105139.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, сша