https://ria.ru/20240201/ostin-1924705075.html

Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны

Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны - РИА Новости, 01.02.2024

Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим британским коллегой Грантом Шаппсом выглядел похудевшим после перенесенной операции и осложнений, вызванных... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:19

2024-02-01T03:19

2024-02-01T08:17

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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим британским коллегой Грантом Шаппсом выглядел похудевшим после перенесенной операции и осложнений, вызванных лечением рака простаты.Как свидетельствуют фотографии, опубликованные на странице шефа Пентагона в социальной сети Х, Остин встречался с Шаппсом при участии председателя объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна — младшего. Эти фото Остина стали первыми, сделанными с близкого расстояния после его возвращения на рабочее место. Глава американского военного ведомства, которому 70 лет, выглядел похудевшим и осунувшимся по сравнению с фотографиями, сделанными до госпитализации. Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел. В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

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