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Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны - РИА Новости, 01.02.2024
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03:19 01.02.2024 (обновлено: 08:17 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ostin-1924705075.html
Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны
Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны - РИА Новости, 01.02.2024
Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим британским коллегой Грантом Шаппсом выглядел похудевшим после перенесенной операции и осложнений, вызванных... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:19
2024-02-01T08:17
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
грант шаппс
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим британским коллегой Грантом Шаппсом выглядел похудевшим после перенесенной операции и осложнений, вызванных лечением рака простаты.Как свидетельствуют фотографии, опубликованные на странице шефа Пентагона в социальной сети Х, Остин встречался с Шаппсом при участии председателя объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна — младшего. Эти фото Остина стали первыми, сделанными с близкого расстояния после его возвращения на рабочее место. Глава американского военного ведомства, которому 70 лет, выглядел похудевшим и осунувшимся по сравнению с фотографиями, сделанными до госпитализации. Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел. В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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сша, ллойд остин, министерство обороны сша, грант шаппс, йенс столтенберг, нато, в мире
США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Грант Шаппс, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Остин предстал осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны

Остин на встрече с главой Минобороны Британии Шаппсом выглядел осунувшимся

© twitter.com/SecDefШеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Британии Шэппсом
Шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Британии Шэппсом
© twitter.com/SecDef
Шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Британии Шэппсом
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим британским коллегой Грантом Шаппсом выглядел похудевшим после перенесенной операции и осложнений, вызванных лечением рака простаты.
Как свидетельствуют фотографии, опубликованные на странице шефа Пентагона в социальной сети Х, Остин встречался с Шаппсом при участии председателя объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна — младшего. Эти фото Остина стали первыми, сделанными с близкого расстояния после его возвращения на рабочее место. Глава американского военного ведомства, которому 70 лет, выглядел похудевшим и осунувшимся по сравнению с фотографиями, сделанными до госпитализации.
Остин 29 января начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.
В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В МИД ответили на вопрос о контактах с США из-за госпитализации Остина
22 января, 05:49
 
СШАЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАГрант ШаппсЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
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