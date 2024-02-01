https://ria.ru/20240201/odkb-1924718488.html

Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России

Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.02.2024

Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России

Безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:19

2024-02-01T08:19

2024-02-01T09:05

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. "Я не могу раскрыть вам информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении, в том числе и в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ", - сказал Васильев. Кроме того, дипломат добавил, что Россия видит попытки западных стран использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе. "Используем дискуссии в рамках ОДКБ на всех уровнях с тем, чтобы акцентировать внимание наших армянских коллег на данной осознанной политике западных стран", - подчеркнул он. Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении. Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>

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в мире, армения, россия, минск, никол пашинян, сергей лавров, мгер григорян, одкб, снг, евразийский экономический союз