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Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.02.2024
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08:19 01.02.2024 (обновлено: 09:05 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/odkb-1924718488.html
Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России
Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.02.2024
Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России
Безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:19
2024-02-01T09:05
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. "Я не могу раскрыть вам информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении, в том числе и в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ", - сказал Васильев. Кроме того, дипломат добавил, что Россия видит попытки западных стран использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе. "Используем дискуссии в рамках ОДКБ на всех уровнях с тем, чтобы акцентировать внимание наших армянских коллег на данной осознанной политике западных стран", - подчеркнул он. Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении. Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924712783.html
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в мире, армения, россия, минск, никол пашинян, сергей лавров, мгер григорян, одкб, снг, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Минск, Никол Пашинян, Сергей Лавров, Мгер Григорян, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз
Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России

Васильев: безопасность Армении невозможна без сотрудничества в ОДКБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.
«
"Я не могу раскрыть вам информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении, в том числе и в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ", - сказал Васильев.
Кроме того, дипломат добавил, что Россия видит попытки западных стран использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе.
"Используем дискуссии в рамках ОДКБ на всех уровнях с тем, чтобы акцентировать внимание наших армянских коллег на данной осознанной политике западных стран", - подчеркнул он.
Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении.
Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В МИД исключили возможность вопроса о выходе Армении из ОДКБ
06:29
 
В миреАрменияРоссияМинскНикол ПашинянСергей ЛавровМгер ГригорянОДКБСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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