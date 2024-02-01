https://ria.ru/20240201/vasilev-1924659946.html

Виктор Васильев: вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит

Виктор Васильев: вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит - РИА Новости, 01.02.2024

Виктор Васильев: вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит

ОДКБ не стремится соперничать с НАТО, Брюсселю не раз предлагалось снизить конфронтацию через диалог, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:00

2024-02-01T09:00

2024-02-01T09:01

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ОДКБ не стремится соперничать с НАТО, Брюсселю не раз предлагалось снизить конфронтацию через диалог, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. В интервью он также заявил, что безопасность Армении, власти которой игнорировали последние мероприятия организации, невозможна без ОДКБ, а также объяснил, как Запад провоцирует террористов дестабилизировать страны постсоветского пространства.— Как вы оцениваете вероятность выхода Армении из ОДКБ на фоне недавних случаев отказа Еревана от участия в заседаниях организации? Запрашивала ли Москва объяснения у армянских представителей относительно игнорирования ими встреч? Что, по вашему мнению, стало причиной охлаждения Еревана к ОДКБ и можно ли сказать, что к этому привели действия Запада?— Предварю ответ на ваш вопрос следующим замечанием. Сейчас в фокусе внимания ОДКБ и его Постоянного совета – главного координирующего органа организации в период между заседаниями высших уставных органов – находится согласование плана мероприятий по реализации решений состоявшегося в Минске в ноябре 2023 года Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, а также инкорпорирование в упомянутый документ приоритетов Республики Казахстан, которая в 2024 году председательствует в организации. Все государства-члены, включая Армению, принимают участие в этой работе, которая и определит основные направления деятельности ОДКБ в текущем году.Разумеется, мы видим попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении, чтобы еще больше накалить обстановку не только в стране, но и во всем регионе Кавказа. Используем дискуссии в рамках ОДКБ на всех уровнях с тем, чтобы акцентировать внимание наших армянских коллег на данной осознанной политике западных стран. По понятным причинам я не могу раскрыть вам информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении, в том числе и в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ.Что касается участия, а точнее не участия, высшего армянского руководства во встречах по линии ОДКБ, то это, разумеется, их выбор. Хотя, на мой взгляд, во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении. Полагаю, как это ни тяжело, но голос разума должен возобладать. Надеемся, что определенное понимание приходит. Так, документы, принятые в ходе упомянутой сессии СКБ ОДКБ, где армянская сторона не участвовала, сейчас находятся на рассмотрении в Ереване. По некоторым из этих документов есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать вывод, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит.— От каких стран-участниц ОДКБ получено подтверждение участия в учениях в 2024 году? Какие страны прибудут в качестве наблюдателей?— Как правило, участвуют представители всех государств-членов. Ожидаем, что в этом году учения пройдут по плану.На мероприятие приглашаются представители третьих стран, присутствуют сотрудники дипкорпуса на уровне военных атташе. Отдельные государства, несмотря на приглашение, например, Польша, наши учения традиционно игнорируют.Оговорюсь, что интересы ОДКБ диверсифицированы и сохраняются применительно к регионам "зоны ответственности". В 2024 году в фокусе внимания организации будет оставаться Центрально-Азиатский регион. Учения с силами оперативного реагирования ОДКБ запланированы в Кыргызской Республике, с миротворческими силами – в Республике Казахстан и с силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона – в Республике Таджикистан. Указанные учения планируется провести в сентябре-октябре следующего года, состав участников и окончательные даты согласовываются.Операции постоянного действия идут в штатном режиме, как, например, операция "Нелегал" по противодействию нелегальной миграции, "ПРОКСИ" по противодействию преступлений в сфере информационных технологий, "Канал" в сфере борьбы с наркотрафиком и другие.— Обсуждается ли вопрос приглашения в ОДКБ новых стран? Возможно ли увеличение состава стран-наблюдателей при Парламентской ассамблее ОДКБ? Народная Скупщина Сербии уже является там наблюдателем. Возможно ли расширение участия республики в деятельности организации?— Устав ОДКБ предполагает возможность присоединения к организации новых членов, а также участие в ее работе в качестве наблюдателей. Мы ощущаем интерес к деятельности ОДКБ со стороны многих стран из разных регионов мира. В частности, секретариат ОДКБ на регулярной основе взаимодействует с ШОС и СНГ по направлениям, которые представляют взаимный интерес, например, борьба с наркотиками. Разумеется, мы будем продолжать продвигать сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами, учитывая военно-политическую обстановку и мандат организации. Это в полной мере относится и к развитию отношений по линии национальных парламентов. И здесь мы отмечаем весьма энергичную работу Парламентской ассамблеи ОДКБ, расширение контактов с зарубежными странами, включая парламент (Народную скупщину) Сербии.— Обсуждается ли сейчас отправка миротворцев в какие-либо другие страны для помощи местным властям в разрешении конфликтов, например, на африканский континент? Возможно ли участие ОДКБ в миротворческих операциях ООН?— Миротворческие силы ОДКБ были сформированы в 2010 году, проводят подготовку и совместные учения на ежегодной основе, в том числе опираясь на нормативную базу ООН, международное право, включая международное гуманитарное право. На регулярной основе государства-члены ОДКБ заявляют контингенты, которые могут быть задействованы в учениях или непосредственно в миротворческой операции.В январе 2022 года был наглядно продемонстрирован пример того, как по решению СКБ ОДКБ и в соответствии с обращением Республики Казахстан миротворческий контингент организации продемонстрировал свою высочайшую оперативность и готовность к стабилизации обстановки, успешно предотвратив вероятность скатывания ситуации в стране во внутренний вооруженный конфликт. Что касается возможности участия ОДКБ в миротворческих операциях ООН по мандату Совета Безопасности, то такое решение было принято еще в 2007 году. Однако участие миротворческих сил за пределами зоны ответственности организации – вопрос весьма деликатный, требующий согласования не только по линии органов ООН, но и диалога с принимающей стороной или сторонами, учета политических аспектов, факторов безопасности и других. Работаем над этим, в том числе через наши постпредства при ООН.— Как ОДКБ ответит на анонсированные на 2024 год крупнейшие военные учения НАТО Steadfast Defender?— ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО или каким-либо ответным шагам на, скажем прямо, провокационные действия стран этого блока. Мы неоднократно предлагали Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога и совместно работать над обеспечением стабильности на евразийском пространстве. Однако там отказывались и продолжают отказываться нас слышать. Как видим, на деле эти "не партнеры" выбрали язык угроз и путь глобальной экспансии. Какие именно военные контрмеры будут предприниматься – это, скорее, вопрос к оборонным ведомствам государств-членов ОДКБ и Объединенному штабу Организации.— Президент Казахстана, говоря о приоритетах председательства своей страны в ОДКБ, заявлял о противодействии терроризму и экстремизму. Из каких стран сейчас, в первую очередь, исходят эти угрозы для ОДКБ? Насколько успешно идет работа по предотвращению выезда граждан ОДКБ из своих государств для участия в террористических организациях?— Вопросы противодействия терроризму и экстремизму в последние годы приобретают особую актуальность в работе ОДКБ, поэтому Россия поддерживает предложение президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева позиционировать это направление работы в качестве одного из приоритетов. Как я уже отмечал, ОДКБ проводит операции постоянного действия "Нелегал" и "Наемник", что позволяет профильным структурам наших государств эффективно противостоять этой угрозе. Вместе с тем мы видим, что западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации как по всему периметру границ стран-членов ОДКБ, а в более широком контексте – и СНГ, так и внутри. Знаем и о том, что выходцы из наших стран участвуют в террористической деятельности соответствующих группировок на Ближнем Востоке. Кроме того, западные страны активно внедряют методы использования бандформирований и в Центральной Азии. Некоторые получили прописку в южных и юго-западных районах Афганистана. Наиболее напряженной остается ситуация на таджикско-афганском участке границы.— Объединенная система ПВО ОДКБ существует сегодня фактически и, по словам министра обороны России, действует на основе двухсторонних соглашений с каждым из государств. Требуется ли ее официальное документальное оформление единым соглашением? Есть ли такие планы? Когда планируется создать российско-армянскую региональную систему ПВО? Как ее разработка идет на фоне охлаждения отношений Москвы и Еревана? Можно ли связывать попытки Запада рассорить Россию и Армению с созданием совместной региональной системы ПВО?— Попытки сохранить объединенную систему ПВО после распада Советского Союза предпринимались в рамках СНГ, а не ОДКБ. Очевидно, что делать это в Содружестве весьма непросто, учитывая азербайджанско-армянский контекст, позиции Молдавии, Грузии, ну и, разумеется, Украины. Поэтому единственным действенным механизмом в этой сфере в настоящий момент является система двухсторонних соглашений. Что касается подключения к данной работе ОДКБ, то опять-таки – это вопрос к нашим военным специалистам.— В конце октября 2023 года заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на полях заседания Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ в Минске заявил прессе, что проект целевой программы по укреплению таджикско-афганской границы "находится в высокой степени готовности". Утверждена ли уже программа? Известно ли, какова будет стоимость этой программы и за сколько лет она будет реализована? На что будут потрачены эти средства? Будет ли она профинансирована из бюджета ОДКБ или из государственных бюджетов стран-членов?— Разработкой и согласованием целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка государственной границы занимается специально созданная рабочая группа. Ее очередное заседание запланировано на начало марта следующего года. Рассчитываем, что специалисты продвинутся в решении этого весьма непростого, но актуального для безопасности всего Центрально-Азиатского региона вопроса. Им же предстоит определить основные приоритеты, средства, необходимые для укрепления границы, и механизмы финансирования с учетом понимания о пропорциональном распределении расходов между всеми государствами-членами организации. От этого будут зависеть как сроки, так и объем средств, необходимый для реализации этой программы.— Секретариат ОДКБ разрабатывал проект новой концепции развития организации, который затем будет направлен на экспертную проработку в государства-члены. В чем новизна этой концепции по сравнению с той стратегией развития ОДКБ до 2025 года, которая действует сейчас? Какие важные моменты, по мнению российской стороны, должны быть отражены в этой концепции?— Дискуссии относительно подготовленного секретариатом проекта новой концепции развития ОДКБ только начались. Пока рано говорить о том, какова будет ее добавленная стоимость на фоне действующей до 2025 года стратегии коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20240118/armeniya-1922055438.html

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https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html

https://ria.ru/20240131/zapad-1924563555.html

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Артем Смирнов

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