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ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД - РИА Новости, 01.02.2024
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04:47 01.02.2024 (обновлено: 09:08 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/odkb-1924707921.html
ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД
ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД - РИА Новости, 01.02.2024
ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД
ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО и много раз предлагала Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:47
2024-02-01T09:08
сергей нарышкин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО и много раз предлагала Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. "ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО или каким-либо ответным шагам на, скажем прямо, провокационные действия стран этого блока. Мы неоднократно предлагали Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога и совместно работать над обеспечением стабильности на евразийском пространстве", - сказал Васильев. Однако в НАТО "отказывались и отказываются нас слышать", посетовал он. "Эти на деле "не партнеры" выбрали язык угроз и путь глобальной экспансии", - отметил посол. Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать". Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru&gt;&gt;&gt;
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сергей нарышкин, россия, брюссель, европа, сергей лавров, нато, одкб
Сергей Нарышкин, Россия, Брюссель, Европа, Сергей Лавров, НАТО, ОДКБ
ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД

Дипломат Васильев: ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО и много раз предлагала Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.
«
"ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО или каким-либо ответным шагам на, скажем прямо, провокационные действия стран этого блока. Мы неоднократно предлагали Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога и совместно работать над обеспечением стабильности на евразийском пространстве", - сказал Васильев.
Однако в НАТО "отказывались и отказываются нас слышать", посетовал он.
"Эти на деле "не партнеры" выбрали язык угроз и путь глобальной экспансии", - отметил посол.
Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Управляемый хаос". В ОДКБ рассказали о стремительном вооружении НАТО
23 ноября 2023, 18:34
 
Сергей НарышкинРоссияБрюссельЕвропаСергей ЛавровНАТООДКБ
 
 
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