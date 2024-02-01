https://ria.ru/20240201/odkb-1924707921.html

ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД

ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД - РИА Новости, 01.02.2024

ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД

ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО и много раз предлагала Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T04:47

2024-02-01T04:47

2024-02-01T09:08

сергей нарышкин

россия

брюссель

европа

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО и много раз предлагала Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. "ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО или каким-либо ответным шагам на, скажем прямо, провокационные действия стран этого блока. Мы неоднократно предлагали Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога и совместно работать над обеспечением стабильности на евразийском пространстве", - сказал Васильев. Однако в НАТО "отказывались и отказываются нас слышать", посетовал он. "Эти на деле "не партнеры" выбрали язык угроз и путь глобальной экспансии", - отметил посол. Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать". Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>

https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html

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брюссель

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сергей нарышкин, россия, брюссель, европа, сергей лавров, нато, одкб