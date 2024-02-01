ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО, заверили в МИД
Дипломат Васильев: ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО и много раз предлагала Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.
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"ОДКБ не стремится к соперничеству с НАТО или каким-либо ответным шагам на, скажем прямо, провокационные действия стран этого блока. Мы неоднократно предлагали Брюсселю снижать накал конфронтации путем диалога и совместно работать над обеспечением стабильности на евразийском пространстве", - сказал Васильев.
Однако в НАТО "отказывались и отказываются нас слышать", посетовал он.
"Эти на деле "не партнеры" выбрали язык угроз и путь глобальной экспансии", - отметил посол.
Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".