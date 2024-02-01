https://ria.ru/20240201/nazarbaev-1924732302.html

В Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву в Национальном музее

В Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву в Национальном музее - РИА Новости, 01.02.2024

В Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву в Национальном музее

Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву демонтировали из главного холла Национального музея республики в связи с обновлением экспозиции зала... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:02

2024-02-01T10:02

2024-02-01T10:02

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АСТАНА, 1 фев – РИА Новости. Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву демонтировали из главного холла Национального музея республики в связи с обновлением экспозиции зала "Независимый Казахстан", сообщила РИА Новости пресс-служба музея. "Начаты работы по реэкспозиции зала "Независимый Казахстан", который не обновлялся с 2014 года, где будут полноценно освещены важные события нынешнего исторического периода. Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея", - говорится в сообщении. Отмечено, что усовершенствование музейного пространства происходит в рамках празднования 10-летия Национального музея по поручению министра культуры и информации. "Национальный музей приступил к преобразованию атриума (главного холла – ред.), основная задача которого – обеспечить функционал рекреационной зоны", - указано в релизе музея. Памятник Назарбаеву в Национальном музее республики был установлен в 2018 году. На плите, установленной за сваей, были выбиты слова экс-президента на казахском языке латиницей о том, что его мечта - чтобы Казахстан был "Вечной страной". Ранее с территории Национального университета обороны демонтировали еще один памятник Назарбаеву, также был снят его портрет, висевший на станции "Алмалы" в метро Алма-Аты. В Казахстане в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, поддержанные гражданами на референдуме. В числе изменений - исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года.

https://ria.ru/20240112/pamyatnik-1921013836.html

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в мире, казахстан, алма-ата, нурсултан назарбаев