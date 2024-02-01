Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 01.02.2024 (обновлено: 10:10 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mutaev-1924705707.html
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова
В столице Дагестана Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:49
2024-02-01T10:10
происшествия
махачкала
абдулманап нурмагомедов
хабиб нурмагомедов
республика дагестан
мвд по республике дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924733034_0:414:1081:1022_1920x0_80_0_0_61a08eeb40ea6f9b04d8d5b7242611da.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В столице Дагестана Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.По данным "Спорт-экспресс", Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, мастера спорта СССР по вольной борьбе, отца Хабиба Нурмагомедова.В МВД Дагестана сообщили, что в среду вечером у подъезда одного из многоквартирных домов в Махачкале неизвестный несколько раз выстрелил в 21-летнего местного жителя. "В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. &lt;…&gt; Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Имя убитого в МВД не раскрыли.Промоутерская компания AMC Fight Nights опубликовала сообщение о смерти Мутаева в "ВКонтакте", назвав случившееся ужасной трагедией.
https://ria.ru/20240127/dagestan-1923893713.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924733034_0:313:1081:1123_1920x0_80_0_0_c33ad9875c9a743bac3365b43fe2871e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, абдулманап нурмагомедов, хабиб нурмагомедов, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Махачкала, Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова

"Известия": в Махачкале убили бойца смешанных единоборств Мутаева

© Фото : Мухаммад МутаевМухаммад Мутаев
Мухаммад Мутаев - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Мухаммад Мутаев
Мухаммад Мутаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В столице Дагестана Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
По данным "Спорт-экспресс", Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, мастера спорта СССР по вольной борьбе, отца Хабиба Нурмагомедова.
В МВД Дагестана сообщили, что в среду вечером у подъезда одного из многоквартирных домов в Махачкале неизвестный несколько раз выстрелил в 21-летнего местного жителя. "В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. <…> Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Имя убитого в МВД не раскрыли.
Промоутерская компания AMC Fight Nights опубликовала сообщение о смерти Мутаева в "ВКонтакте", назвав случившееся ужасной трагедией.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В Дагестане подросток лишился кисти после взрыва петарды
27 января, 19:36
 
ПроисшествияМахачкалаАбдулманап НурмагомедовХабиб НурмагомедовРеспублика ДагестанМВД по Республике Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала