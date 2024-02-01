https://ria.ru/20240201/mutaev-1924705707.html

СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова

СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова

В столице Дагестана Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:49

2024-02-01T03:49

2024-02-01T10:10

происшествия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В столице Дагестана Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.По данным "Спорт-экспресс", Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, мастера спорта СССР по вольной борьбе, отца Хабиба Нурмагомедова.В МВД Дагестана сообщили, что в среду вечером у подъезда одного из многоквартирных домов в Махачкале неизвестный несколько раз выстрелил в 21-летнего местного жителя. "В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. <…> Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Имя убитого в МВД не раскрыли.Промоутерская компания AMC Fight Nights опубликовала сообщение о смерти Мутаева в "ВКонтакте", назвав случившееся ужасной трагедией.

https://ria.ru/20240127/dagestan-1923893713.html

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