https://ria.ru/20240201/mutaev-1924705707.html
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова
В столице Дагестана Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:49
2024-02-01T03:49
2024-02-01T10:10
происшествия
махачкала
абдулманап нурмагомедов
хабиб нурмагомедов
республика дагестан
мвд по республике дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924733034_0:414:1081:1022_1920x0_80_0_0_61a08eeb40ea6f9b04d8d5b7242611da.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В столице Дагестана Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.По данным "Спорт-экспресс", Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, мастера спорта СССР по вольной борьбе, отца Хабиба Нурмагомедова.В МВД Дагестана сообщили, что в среду вечером у подъезда одного из многоквартирных домов в Махачкале неизвестный несколько раз выстрелил в 21-летнего местного жителя. "В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. <…> Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Имя убитого в МВД не раскрыли.Промоутерская компания AMC Fight Nights опубликовала сообщение о смерти Мутаева в "ВКонтакте", назвав случившееся ужасной трагедией.
https://ria.ru/20240127/dagestan-1923893713.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924733034_0:313:1081:1123_1920x0_80_0_0_c33ad9875c9a743bac3365b43fe2871e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, абдулманап нурмагомедов, хабиб нурмагомедов, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Махачкала, Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
СМИ: в Махачкале убили бойца единоборств из школы Нурмагомедова
"Известия": в Махачкале убили бойца смешанных единоборств Мутаева