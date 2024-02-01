https://ria.ru/20240201/metro-1924834296.html
В Петербурге эскалатор метро "зажевал" куртку девушки, сидевшей на ступенях
В Петербурге эскалатор метро "зажевал" куртку девушки, сидевшей на ступенях - РИА Новости, 01.02.2024
В Петербурге эскалатор метро "зажевал" куртку девушки, сидевшей на ступенях
ГУП "Петербургский метрополитен" проводит служебную проверку в отношении персонала после того, как эскалатор "зажевал" куртку пассажирки, сидевшей на его... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:59
2024-02-01T15:59
2024-02-01T16:37
происшествия
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" проводит служебную проверку в отношении персонала после того, как эскалатор "зажевал" куртку пассажирки, сидевшей на его ступеньках в нарушение правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. В четверг в соцсетях появилось видео, как девушка едет на эскалаторе, сидя на ступеньках. К моменту схода с эскалатора она не может встать и падает на спину, поскольку полы одежды застревают между ступенями. Девушке, которая выглядит испуганной, пытаются помочь другие пассажиры, и через некоторое время эскалатор останавливается. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, инцидент произошел 21 января на станции "Петроградская". Пассажирка не смогла самостоятельно достать куртку и подняться со ступеней, "спровоцировав нештатную ситуацию". В подземке уточнили, что эскалатор был остановлен дежурной, "но не оперативно". "Пассажирка грубо нарушила подпункт 3 пункта 32 правил пользования Петербургским метрополитеном... Кроме того, пассажирка проигнорировала несколько замечаний дежурной у эскалатора с требованием встать со ступеней и предупреждений о том, что сидеть на ступенях небезопасно, сделанных посредством громкоговорящего оповещения... В данный момент проводится служебная проверка действий персонала", – сообщил представитель ГУП "Петербургский метрополитен". По итогам проверки сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, заключили в метро. Прокуратура Петербурга в свою очередь сообщила, что в связи с инцидентом в метрополитене организована проверка, в ходе которой надзорное ведомство оценит в том числе и "своевременность остановки механизма" эскалатора.
https://ria.ru/20240115/konduktor-1921387729.html
https://ria.ru/20230728/eskalator-1886832747.html
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Эскалатор "зажевал" куртку девушки. Кадры с камеры видеонаблюдения
Эскалатор "зажевал" куртку девушки. Кадры с камеры видеонаблюдения
2024-02-01T15:59
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"
Происшествия, Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен"
В Петербурге эскалатор метро "зажевал" куртку девушки, сидевшей на ступенях
В Петербурге проверяют, как эскалатор метро мог "зажевать" куртку девушки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" проводит служебную проверку в отношении персонала после того, как эскалатор "зажевал" куртку пассажирки, сидевшей на его ступеньках в нарушение правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
В четверг в соцсетях появилось видео, как девушка едет на эскалаторе, сидя на ступеньках. К моменту схода с эскалатора она не может встать и падает на спину, поскольку полы одежды застревают между ступенями. Девушке, которая выглядит испуганной, пытаются помочь другие пассажиры, и через некоторое время эскалатор останавливается.
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Как рассказали в пресс-службе метрополитена, инцидент произошел 21 января на станции "Петроградская". Пассажирка не смогла самостоятельно достать куртку и подняться со ступеней, "спровоцировав нештатную ситуацию". В подземке уточнили, что эскалатор был остановлен дежурной, "но не оперативно".
"Пассажирка грубо нарушила подпункт 3 пункта 32 правил пользования Петербургским метрополитеном... Кроме того, пассажирка проигнорировала несколько замечаний дежурной у эскалатора с требованием встать со ступеней и предупреждений о том, что сидеть на ступенях небезопасно, сделанных посредством громкоговорящего оповещения... В данный момент проводится служебная проверка действий персонала", – сообщил представитель ГУП "Петербургский метрополитен". По итогам проверки сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, заключили в метро.
Прокуратура Петербурга в свою очередь сообщила, что в связи с инцидентом в метрополитене организована проверка, в ходе которой надзорное ведомство оценит в том числе и "своевременность остановки механизма" эскалатора.
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