https://ria.ru/20240201/metro-1924834296.html

В Петербурге эскалатор метро "зажевал" куртку девушки, сидевшей на ступенях

В Петербурге эскалатор метро "зажевал" куртку девушки, сидевшей на ступенях - РИА Новости, 01.02.2024

В Петербурге эскалатор метро "зажевал" куртку девушки, сидевшей на ступенях

ГУП "Петербургский метрополитен" проводит служебную проверку в отношении персонала после того, как эскалатор "зажевал" куртку пассажирки, сидевшей на его... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:59

2024-02-01T15:59

2024-02-01T16:37

происшествия

санкт-петербург

гуп "петербургский метрополитен"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" проводит служебную проверку в отношении персонала после того, как эскалатор "зажевал" куртку пассажирки, сидевшей на его ступеньках в нарушение правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. В четверг в соцсетях появилось видео, как девушка едет на эскалаторе, сидя на ступеньках. К моменту схода с эскалатора она не может встать и падает на спину, поскольку полы одежды застревают между ступенями. Девушке, которая выглядит испуганной, пытаются помочь другие пассажиры, и через некоторое время эскалатор останавливается. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, инцидент произошел 21 января на станции "Петроградская". Пассажирка не смогла самостоятельно достать куртку и подняться со ступеней, "спровоцировав нештатную ситуацию". В подземке уточнили, что эскалатор был остановлен дежурной, "но не оперативно". "Пассажирка грубо нарушила подпункт 3 пункта 32 правил пользования Петербургским метрополитеном... Кроме того, пассажирка проигнорировала несколько замечаний дежурной у эскалатора с требованием встать со ступеней и предупреждений о том, что сидеть на ступенях небезопасно, сделанных посредством громкоговорящего оповещения... В данный момент проводится служебная проверка действий персонала", – сообщил представитель ГУП "Петербургский метрополитен". По итогам проверки сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, заключили в метро. Прокуратура Петербурга в свою очередь сообщила, что в связи с инцидентом в метрополитене организована проверка, в ходе которой надзорное ведомство оценит в том числе и "своевременность остановки механизма" эскалатора.

https://ria.ru/20240115/konduktor-1921387729.html

https://ria.ru/20230728/eskalator-1886832747.html

санкт-петербург

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Эскалатор "зажевал" куртку девушки. Кадры с камеры видеонаблюдения Эскалатор "зажевал" куртку девушки. Кадры с камеры видеонаблюдения 2024-02-01T15:59 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"