https://ria.ru/20240201/metro-1924821012.html

В Нижнем Новгороде началось строительство тоннеля метро за счет средств ИБК

В Нижнем Новгороде началось строительство тоннеля метро за счет средств ИБК - РИА Новости, 01.02.2024

В Нижнем Новгороде началось строительство тоннеля метро за счет средств ИБК

ГК "Моспроект-3" начала строительство тоннелей на Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде с помощью первого в России тоннелепроходческого комплекса РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:14

2024-02-01T15:14

2024-02-01T15:14

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

моспроект-3

метро

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ГК "Моспроект-3" начала строительство тоннелей на Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде с помощью первого в России тоннелепроходческого комплекса "Владимир", сообщает пресс-служба холдинга. Это также первая в России тоннелепроходка метро за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) по федеральной программе "Инфраструктурное меню", поддержанной президентом России Владимиром Путиным. "Отличные новости пришли из Нижнего Новгорода. Там на Автозаводской линии началась проходка метропути до строящейся станции "Площадь Свободы". Работы ведутся с помощью шестиметрового щита "Владимир". Для продления метро в Нижнем Новгороде привлекли средства инфраструктурного бюджетного кредита. Проект реализуем по поручению президента. Помимо Нижнего Новгорода, строим линии метро и метротрамваев в Челябинске, Самаре, Красноярске, Санкт-Петербурге. Эти проекты дадут мощный стимул для развития всех значимых сфер городской жизни и, в конечном итоге, повысят комфорт и качество жизни горожан", - написал в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Старт работам дали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Моспроект-3" Анна Меркулова. По словам Меркуловой, специалисты холдинга приступили к основному этапу строительных работ – проходке тоннеля от станции "Сенная" до станции "Площадь Свободы". Тоннелепроходческому комплексу "Владимир" необходимо пройти до демонтажной камеры на станции "Площадь Свободы" расстояние в 1491 метр. Вести проходку предстоит в сложных грунтах на глубине от 13 до 24 метров. "Для выполнения основного этапа строительства метро в Нижнем Новгороде, участка первой тоннельной проходки по программе ИБК, проделана большая подготовительная работа. Сегодня в компании "Моспроект-3" собрана команда метростроевцев со всей страны, в том числе экипажи ТПМК, пилоты, механики, гидравлики и штат инженерно-технических специалистов для выполнения строительных работ по тоннельной проходке собственными силами", - приводятся в сообщении слова гендиректора ГК "Моспроект-3". Как отметил губернатор Нижегородской области, "после достройки двух новых станций от метро "Горьковская" через "Площадь Свободы" сюда, на "Сенную", мы увидим серьезное повышение интереса к метро как к виду общественного транспорта и существенный рост пассажиропотока". В том числе, это повысит и эффективность эксплуатации метро, что тоже является большой задачей, добавил Никитин. Продление Автозаводской линии – один из объектов нижегородского метрополитена, возводимых "под ключ" ГК "Моспроект-3". Также холдинг реализует продление второй, Сормовско-Мещерской линии. Помимо Нижнего Новгорода, ГК "Моспроект-3" ведет строительство объектов метрополитена по федеральной программе "Инфраструктурное меню" в Челябинске и Красноярске: в этих регионах метро будет интегрировано с существующим общественным электротранспортом в единый транспортный каркас. Также команда ГК "Моспроект-3" – один из ключевых авторов и участников программы развития московского метрополитена. С участием экспертов ГК "Моспроект-3" построены более 80 километров и 31 станция метро, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240131/blagoustroystvo-1924556203.html

https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917480088.html

https://ria.ru/20231221/proekt-1917226459.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, глеб никитин, моспроект-3, метро