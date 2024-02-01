https://ria.ru/20240201/loza-1924679920.html

Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью

Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью - РИА Новости, 01.02.2024

Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью

Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:27

2024-02-01T05:27

2024-02-01T08:49

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"голая вечеринка"

скандал

лолита милявская

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут реабилитироваться участники скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой.По мнению артиста, ситуацию может решить время."Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать, — предположил Юрий Лоза. — Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Прогнозы — дело неблагодарное".Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе "Мутабор" при участии звезд отечественной эстрады, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Анну Асти и многих других. Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Вскоре многие знаменитости столкнулись с отменой своих концертов, корпоративов и исключением из новогодних телешоу. Например, Филиппа Киркорова в последний момент заменили другим актером в комедии ТНТ "Иван Васильевич меняет все", а также исключили из списка участников предстоящего концерта "Золотой Граммофон" в Санкт-Петербурге.У Лолиты Милявской сорвался тур по городам Подмосковья. На фоне скандала многие знаменитости записали видеообращения. В них они попросили у поклонников прощения за увиденное. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.Полная версия интервью – на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240125/lolita-1923407251.html

https://ria.ru/20240119/kirkorov-1922299229.html

https://ria.ru/20240201/loza-1924526265.html

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