https://ria.ru/20240201/loza-1924679920.html
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью - РИА Новости, 01.02.2024
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью
Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:27
2024-02-01T05:27
2024-02-01T08:49
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут реабилитироваться участники скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой.По мнению артиста, ситуацию может решить время."Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать, — предположил Юрий Лоза. — Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Прогнозы — дело неблагодарное".Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе "Мутабор" при участии звезд отечественной эстрады, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Анну Асти и многих других. Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Вскоре многие знаменитости столкнулись с отменой своих концертов, корпоративов и исключением из новогодних телешоу. Например, Филиппа Киркорова в последний момент заменили другим актером в комедии ТНТ "Иван Васильевич меняет все", а также исключили из списка участников предстоящего концерта "Золотой Граммофон" в Санкт-Петербурге.У Лолиты Милявской сорвался тур по городам Подмосковья. На фоне скандала многие знаменитости записали видеообращения. В них они попросили у поклонников прощения за увиденное. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.Полная версия интервью – на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240125/lolita-1923407251.html
https://ria.ru/20240119/kirkorov-1922299229.html
https://ria.ru/20240201/loza-1924526265.html
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новости шоу-бизнеса, юрий лоза, филипп киркоров, россия, "голая вечеринка", скандал, лолита милявская, дима билан (виктор белан), юбилей, новости культуры, мем, анастасия ивлеева
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юрий Лоза, Филипп Киркоров, Россия, "Голая вечеринка", скандал, Лолита Милявская, Дима Билан (Виктор Белан), юбилей, Новости культуры, мем, Анастасия Ивлеева
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью
Лоза в откровенном интервью: как реабилитироваться участникам "голой вечеринки"
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут реабилитироваться участники скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой.
По мнению артиста, ситуацию может решить время.
«
"Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать, — предположил Юрий Лоза. — Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Прогнозы — дело неблагодарное".
Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе "Мутабор" при участии звезд отечественной эстрады, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Анну Асти и многих других.
Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Стало известно, где выступит Лолита после отмены ее концертов
Вскоре многие знаменитости столкнулись с отменой своих концертов, корпоративов и исключением из новогодних телешоу.
Например, Филиппа Киркорова в последний момент заменили другим актером в комедии ТНТ "Иван Васильевич меняет все", а также исключили из списка участников предстоящего концерта "Золотой Граммофон" в Санкт-Петербурге.
Киркорова убрали из списка участников "Золотого граммофона" в Петербурге
У Лолиты Милявской сорвался тур по городам Подмосковья.
На фоне скандала многие знаменитости записали видеообращения. В них они попросили у поклонников прощения за увиденное.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Полная версия интервью – на сайте ria.ru. Юрий Лоза откровенно: "Песня про СВО не имеет шансов на публикацию"