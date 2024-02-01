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Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью - РИА Новости, 01.02.2024
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Шоубиз
 
05:27 01.02.2024 (обновлено: 08:49 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/loza-1924679920.html
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью - РИА Новости, 01.02.2024
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью
Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:27
2024-02-01T08:49
шоубиз
новости шоу-бизнеса
юрий лоза
филипп киркоров
россия
"голая вечеринка"
скандал
лолита милявская
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут реабилитироваться участники скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой.По мнению артиста, ситуацию может решить время.&quot;Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать, — предположил Юрий Лоза. — Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Прогнозы — дело неблагодарное&quot;.Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе "Мутабор" при участии звезд отечественной эстрады, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Анну Асти и многих других. Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Вскоре многие знаменитости столкнулись с отменой своих концертов, корпоративов и исключением из новогодних телешоу. Например, Филиппа Киркорова в последний момент заменили другим актером в комедии ТНТ "Иван Васильевич меняет все", а также исключили из списка участников предстоящего концерта "Золотой Граммофон" в Санкт-Петербурге.У Лолиты Милявской сорвался тур по городам Подмосковья. На фоне скандала многие знаменитости записали видеообращения. В них они попросили у поклонников прощения за увиденное. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.Полная версия интервью – на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240125/lolita-1923407251.html
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новости шоу-бизнеса, юрий лоза, филипп киркоров, россия, "голая вечеринка", скандал, лолита милявская, дима билан (виктор белан), юбилей, новости культуры, мем, анастасия ивлеева
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юрий Лоза, Филипп Киркоров, Россия, "Голая вечеринка", скандал, Лолита Милявская, Дима Билан (Виктор Белан), юбилей, Новости культуры, мем, Анастасия Ивлеева
Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью

Лоза в откровенном интервью: как реабилитироваться участникам "голой вечеринки"

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкКонкурс рок-музыки, организованный газетой "Московский комсомолец". Выступает эстрадный певец Юрий Лоза
Конкурс рок-музыки, организованный газетой Московский комсомолец. Выступает эстрадный певец Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в день 70-летия дал откровенное интервью РИА Новости и рассказал, в числе прочего, – каким образом смогут реабилитироваться участники скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой.
По мнению артиста, ситуацию может решить время.
«

"Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать, — предположил Юрий Лоза. — Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Прогнозы — дело неблагодарное".

Вечеринка Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе "Мутабор" при участии звезд отечественной эстрады, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Анну Асти и многих других.
Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
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Вскоре многие знаменитости столкнулись с отменой своих концертов, корпоративов и исключением из новогодних телешоу.
Например, Филиппа Киркорова в последний момент заменили другим актером в комедии ТНТ "Иван Васильевич меняет все", а также исключили из списка участников предстоящего концерта "Золотой Граммофон" в Санкт-Петербурге.
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На фоне скандала многие знаменитости записали видеообращения. В них они попросили у поклонников прощения за увиденное.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Полная версия интервью – на сайте ria.ru.
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08:00
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЮрий ЛозаФилипп КиркоровРоссия"Голая вечеринка"скандалЛолита МилявскаяДима Билан (Виктор Белан)юбилейНовости культурымемАнастасия Ивлеева
 
 
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