https://ria.ru/20240201/loza-1924526265.html

Юрий Лоза откровенно: "Песня про СВО не имеет шансов на публикацию"

Юрий Лоза откровенно: "Песня про СВО не имеет шансов на публикацию" - РИА Новости, 01.02.2024

Юрий Лоза откровенно: "Песня про СВО не имеет шансов на публикацию"

Композитор, певец, к которому СМИ то и дело обращаются за комментариями, Юрий Лоза отмечает сегодня 70-летие. О чем можно петь сегодня, о псевдонимах и уехавших РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:00

2024-02-01T08:00

2024-02-01T12:01

культура

юрий лоза

донбасс

россия

интервью - культура

музыка

"голая вечеринка"

юбилей

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Композитор, певец, к которому СМИ то и дело обращаются за комментариями, Юрий Лоза отмечает сегодня 70-летие. О чем можно петь сегодня, о псевдонимах и уехавших коллегах — король мемов рассказал в откровенном интервью РИА Новости."Медиасистема старается остаться в стороне"— Юрий Эдуардович, вижу афиши ваших концертов в феврале в Москве и Петербурге. Почему решили масштабно отпраздновать 70-летие? Когда-то вы сказали, что после 50-ти надо заканчивать с юбилеями…— Это не считается масштабным празднованием, обычные концерты. У нас есть пословица: как встретишь новый год — так его и проведешь. Поэтому я решил эту пятилетку, до следующего юбилея — 75, встретить в трудах праведных.— Прозвучат знакомые хиты или удивите новинками?— У меня в концерте всегда есть несколько новых песен, но специально что-то удивительное я готовить не буду по одной простой причине: не люблю сюрпризов. Мне нравятся песни, которые хорошо сделаны, отрепетированы и уже "накатаны", отлетают от зубов.— Журналисты вспомнили, что у вас была песня про "голубого"* приятеля. Наверное, в это выступление она не войдет?— Я никогда не пел ее на концертах, она написана в шутку. В то время считалось, что поржать можно над чем угодно. Это перестало быть шуткой, и сейчас я бы такую песню и не написал.— О чем новые композиции? Может, есть патриотические, на военную тему?— Как только началась спецоперация, у меня вышла песня "Ребята воюют". Но почему-то такая явная патриотика у нас не крутится. На общие темы — такие, как "Я русский", "Встанем" (из репертуара Shaman. — Прим. ред.) — можно включать, но песня, посвященная нашему конкретному действию, не имеет шансов на публикацию.Мало того, даже на центральной сцене Грушинского фестиваля в прошлом году запретили патриотические песни. Медиасистема старается остаться в стороне, у нее выжидательная стратегия, как будто она ни при чем. Она как бы знает о том, что идет спецоперация, но не более того.— А как насчет выступлений в Донбассе? Готовы поехать?— Война нынче другая. Если в Великую Отечественную можно было собрать людей в пяти километрах от фронта, как делала Клавдия Шульженко, то сейчас это — мишень. Все концерты в Донбассе — это риск и головная боль для командиров. Я недавно выступал в госпитале. Здесь, в госпиталях, центрах подготовки, далеко от фронта, можно собирать большую аудиторию.О возвращении артистов в эфир после "голой вечеринки": "Им придется что-то предпринять"— Новогодние "огоньки" впервые прошли без Филиппа Киркорова и других артистов, засветившихся на "голой вечеринке". Как вы считаете, смогут ли они реабилитироваться?— Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать. Но я не знаю, насколько серьезны претензии нашего руководства к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Я не вхож в эти структуры, а прогнозы — дело неблагодарное.— Немалую роль в той истории сыграли общественники — так же как и в отмене концертов Кристины Орбакайте под предлогом, что она живет и в России, и в недружественных США. Как считаете, почему активисты так усердствуют?— Люди из медиасистемы, политики, истеблишмент — все, кто мог, накупили недвижимости за рубежом. Недвижимость простаивать не должна, и они продолжат туда ездить. Заставлять их избавиться от нее — несерьезно. Такая ситуация будет всегда: люди, у которых нет там недвижимости, будут обвинять тех, кто туда ездит, в не совсем патриотичной позиции.— Концерты отменяют не только у нас: выступления исполнителей, уехавших из России, срываются и за рубежом. Похоже, скоро они попросятся обратно. Как поступить обществу?— Все уезжали по-разному: одни — чтобы пересидеть, другие — придумать новый материал, третьи — просто отдохнуть, а четвертые наговорили много лишнего. Когда человек обвиняет страну и людей, обзывает их, по-моему, наивно ждать, что его примут с распростертыми объятиями. Я думаю, что тем, кто наговорил лишнего, будет трудно возвращаться, а те, кто просто пересидел, смогут тихонечко вернуться к работе здесь.— Уехать из страны, чтобы переждать, по-вашему, не противоречит патриотизму?— Да при чем здесь патриотизм, если человек скажет, что был в отпуске!— Два года?— А у нас разве лимитирован отпуск? Скажет: "Я уехал поправить здоровье". За что его ругать? Он ничего не сделал.О соцсетях: "Разное количество ботов и проукраинских пользователей"— Вы активно ведете страничку в VK, но и про Facebook**, несмотря на запрет, не забываете. Почему?— Пока площадка каким-то образом продолжает работать и туда заходят, я что-то выкладываю. Опять же, я одно и то же публикую везде. У меня есть точка зрения, и я не подстраиваю ее под ресурс.— Ощущаете разницу в аудитории по комментариям?— Безусловно, все-таки разное количество ботов и проукраинских пользователей. Где-то приходится удалять больше комментаторов, где-то — меньше.— Вы часто указываете под короткими стихотворениями автором Бабуль Натри Мед-Али. Как родилось это альтер эго и почему?— У меня несколько псевдонимов, и это один из них. Мне он показался похожим на имя восточного мудреца и при этом прикольно звучит. Я подписывал шутливые фотографии, а потом понял, что некоторые подписи можно ставить в один ряд с афоризмами Омара Хайяма.— Вы категорично отзывались о "Евровидении". Сейчас у нас создают "Интервидение", которое позиционируют как мероприятие вне политики. Как вам идея?— Я не знаю, какие будут правила и станет ли руководство конкурса оглядываться на иностранный опыт. Уже в самом названии — "Интервидение" — есть отсылка. Конечно, я бы делал что-то свое. Посмотрите, как хорошо получилось у белорусов — "Славянский базар", это стало брендом. А мы опять что-то берем "у них".* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистская организация.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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