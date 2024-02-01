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В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя

В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя - РИА Новости, 01.02.2024

В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции спасли лебедя, замерзающего на льду Невской губы, сообщила пресс-служба регионального управления на... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:31

2024-02-01T11:31

2024-02-01T11:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции спасли лебедя, замерзающего на льду Невской губы, сообщила пресс-служба регионального управления на транспорте МВД. "Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте заметили на льду замерзшего лебедя, который с трудом передвигался по ледовому покрытию. Старший прапорщик полиции Владимир Поротников доставил птицу на берег и передал егерю, который отвез пернатого в госпиталь птиц", — говорится в релизе.Лебедю оказали ветеринарную помощь. Сейчас он чувствует себя хорошо, добавили в пресс-службе.

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