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В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя
В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя - РИА Новости, 01.02.2024
В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя
В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции спасли лебедя, замерзающего на льду Невской губы, сообщила пресс-служба регионального управления на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:31
2024-02-01T11:31
2024-02-01T11:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции спасли лебедя, замерзающего на льду Невской губы, сообщила пресс-служба регионального управления на транспорте МВД. "Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте заметили на льду замерзшего лебедя, который с трудом передвигался по ледовому покрытию. Старший прапорщик полиции Владимир Поротников доставил птицу на берег и передал егерю, который отвез пернатого в госпиталь птиц", — говорится в релизе.Лебедю оказали ветеринарную помощь. Сейчас он чувствует себя хорошо, добавили в пресс-службе.
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В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя
МВД: сотрудники полиции спасли в Петербурге замерзающего на льду лебедя