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В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии
В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии - РИА Новости, 01.02.2024
В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии
Городской совет Киева намерен обратиться к министерству культуры Украины с просьбой исключить фамилию композитора Петра Чайковского из названия Национальной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:43
2024-02-01T19:43
2024-02-01T19:43
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Городской совет Киева намерен обратиться к министерству культуры Украины с просьбой исключить фамилию композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии Украины, следует из публикации на сайте горсовета. "Киевский городской совет обратится в министерство культуры и информационной политики Украины относительно переименования Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского", - говорится в публикации на сайте Горсовета. Как утверждается в тексте, все оперы Чайковского, кантаты и подавляющее большинство камерно-вокальной музыки составлена именно на русскоязычные тексты, в том числе и вокальная музыка Чайковского, написанная на стихи Тараса Шевченко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии
Горсовет Киева предложит убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии