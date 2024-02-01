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В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/kiev-1924897464.html
В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии
В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии - РИА Новости, 01.02.2024
В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии
Городской совет Киева намерен обратиться к министерству культуры Украины с просьбой исключить фамилию композитора Петра Чайковского из названия Национальной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:43
2024-02-01T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр чайковский
киевский городской совет
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Городской совет Киева намерен обратиться к министерству культуры Украины с просьбой исключить фамилию композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии Украины, следует из публикации на сайте горсовета. "Киевский городской совет обратится в министерство культуры и информационной политики Украины относительно переименования Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского", - говорится в публикации на сайте Горсовета. Как утверждается в тексте, все оперы Чайковского, кантаты и подавляющее большинство камерно-вокальной музыки составлена именно на русскоязычные тексты, в том числе и вокальная музыка Чайковского, написанная на стихи Тараса Шевченко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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в мире, украина, петр чайковский, киевский городской совет, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Чайковский, Киевский городской совет, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии

Горсовет Киева предложит убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Городской совет Киева намерен обратиться к министерству культуры Украины с просьбой исключить фамилию композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии Украины, следует из публикации на сайте горсовета.
"Киевский городской совет обратится в министерство культуры и информационной политики Украины относительно переименования Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского", - говорится в публикации на сайте Горсовета. Как утверждается в тексте, все оперы Чайковского, кантаты и подавляющее большинство камерно-вокальной музыки составлена именно на русскоязычные тексты, в том числе и вокальная музыка Чайковского, написанная на стихи Тараса Шевченко.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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19 января, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетр ЧайковскийКиевский городской советКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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