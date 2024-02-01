https://ria.ru/20240201/kiev-1924897464.html

В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии

В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии - РИА Новости, 01.02.2024

В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия музыкальной академии

Городской совет Киева намерен обратиться к министерству культуры Украины с просьбой исключить фамилию композитора Петра Чайковского из названия Национальной... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:43

2024-02-01T19:43

2024-02-01T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Городской совет Киева намерен обратиться к министерству культуры Украины с просьбой исключить фамилию композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии Украины, следует из публикации на сайте горсовета. "Киевский городской совет обратится в министерство культуры и информационной политики Украины относительно переименования Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского", - говорится в публикации на сайте Горсовета. Как утверждается в тексте, все оперы Чайковского, кантаты и подавляющее большинство камерно-вокальной музыки составлена именно на русскоязычные тексты, в том числе и вокальная музыка Чайковского, написанная на стихи Тараса Шевченко. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, петр чайковский, киевский городской совет, киев, ситуация в днр и лнр