https://ria.ru/20240201/internet-1924823683.html
В России космические аппараты для доступа в интернет сделают в 2026 году
В России космические аппараты для доступа в интернет сделают в 2026 году - РИА Новости, 01.02.2024
В России космические аппараты для доступа в интернет сделают в 2026 году
Первая космическая группировка для доступа в интернет будет сформирована в РФ в 2026 году - это позволит обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:23
2024-02-01T15:23
2024-02-01T15:23
технологии
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максут шадаев
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Первая космическая группировка для доступа в интернет будет сформирована в РФ в 2026 году - это позволит обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Особое внимание мы также будем уделять развитию космических группировок для доступа к интернету. Первая наша группировка, 4 аппарата, для использования на высоэллиптической орбите будет сформирована в 2026 году, аппараты будут запущены. Это позволит нам обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране", - сказал Шадаев на цифровом форуме ШОС, которой проходит в рамках Digital Almaty. Министр отметил, что к 2030 году Россия планирует завершить первый этап создания большой группировки, которая будет использоваться на низких орбитах. "Планируем вывести порядка 700 аппаратов", - добавил он. Шадаев также рассказал о других приоритетах до 2030 год, которые будут реализовываться в рамках нацпрограммы "Экономика данных". Так, Минцифры планирует обеспечить LTE-доступ во всех населенных пунктах, включая малочисленные. "Также LTE мы планируем сделать до 2030 года вдоль всех федеральных дорог, а в крупных городах мы планируем развивать фиксированные сети с учетом роста трафика, чтобы в каждом многоквартирном доме абонент мог получать скорость не меньше 1 Гб/с. Также в мегаполисах планируем развивать 5G, но уже на основе российских базовых станций", - отметил министр. Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля. В этом году мероприятие проходит под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.
https://ria.ru/20240122/asteroid-1922398322.html
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технологии, россия, казахстан, максут шадаев, шос, евразийский экономический союз
Технологии, Россия, Казахстан, Максут Шадаев, ШОС, Евразийский экономический союз
В России космические аппараты для доступа в интернет сделают в 2026 году
Минцифры: в РФ космические аппараты для доступа в интернет сделают в 2026 году
АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Первая космическая группировка для доступа в интернет будет сформирована в РФ в 2026 году - это позволит обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Особое внимание мы также будем уделять развитию космических группировок для доступа к интернету. Первая наша группировка, 4 аппарата, для использования на высоэллиптической орбите будет сформирована в 2026 году, аппараты будут запущены. Это позволит нам обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране", - сказал Шадаев на цифровом форуме ШОС
, которой проходит в рамках Digital Almaty.
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Министр отметил, что к 2030 году Россия планирует завершить первый этап создания большой группировки, которая будет использоваться на низких орбитах. "Планируем вывести порядка 700 аппаратов", - добавил он.
Шадаев также рассказал о других приоритетах до 2030 год, которые будут реализовываться в рамках нацпрограммы "Экономика данных". Так, Минцифры планирует обеспечить LTE-доступ во всех населенных пунктах, включая малочисленные.
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"Также LTE мы планируем сделать до 2030 года вдоль всех федеральных дорог, а в крупных городах мы планируем развивать фиксированные сети с учетом роста трафика, чтобы в каждом многоквартирном доме абонент мог получать скорость не меньше 1 Гб/с. Также в мегаполисах планируем развивать 5G, но уже на основе российских базовых станций", - отметил министр.
Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане
с 1 по 3 февраля. В этом году мероприятие проходит под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС
, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.
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