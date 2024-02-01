https://ria.ru/20240201/gpt-1924810034.html

Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах"

Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 01.02.2024

Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах"

Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей, следует из заявления главы министерства... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:30

2024-02-01T14:30

2024-02-01T19:55

технологии

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей, следует из заявления главы министерства Максута Шадаева, а также из его презентации, представленной на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024."Получение справочной информации о порядке и заказ госуслуг: с использованием встроенного промышленного GPT, в 2024 году запуск в РФ", - указано в презентации."Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять GPT, заполняя за человеком необходимые заявления", - прокомментировал Шадаев во время выступления на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества (проходит в рамках Digital Almaty).Кроме этого, согласно презентации министра, робот "Макс" - цифровой помощник на портале "Госуслуги" - уже обработал более 450 миллионов запросов на естественном языке в режиме диалога. А колл-центры, которые используют голосовых роботов, есть в половине федеральных и региональных ведомств.Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

https://ria.ru/20240131/neyroset-1924622702.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги