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Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 01.02.2024
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14:30 01.02.2024 (обновлено: 19:55 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/gpt-1924810034.html
Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах"
Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 01.02.2024
Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах"
Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей, следует из заявления главы министерства... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:30
2024-02-01T19:55
технологии
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей, следует из заявления главы министерства Максута Шадаева, а также из его презентации, представленной на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024."Получение справочной информации о порядке и заказ госуслуг: с использованием встроенного промышленного GPT, в 2024 году запуск в РФ", - указано в презентации."Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять GPT, заполняя за человеком необходимые заявления", - прокомментировал Шадаев во время выступления на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества (проходит в рамках Digital Almaty).Кроме этого, согласно презентации министра, робот "Макс" - цифровой помощник на портале "Госуслуги" - уже обработал более 450 миллионов запросов на естественном языке в режиме диалога. А колл-центры, которые используют голосовых роботов, есть в половине федеральных и региональных ведомств.Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.
https://ria.ru/20240131/neyroset-1924622702.html
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технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
Минцифры планирует с этого года использовать GPT на "Госуслугах"

Минцифры планирует начать использовать GPT для консультаций на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей, следует из заявления главы министерства Максута Шадаева, а также из его презентации, представленной на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024.
"Получение справочной информации о порядке и заказ госуслуг: с использованием встроенного промышленного GPT, в 2024 году запуск в РФ", - указано в презентации.
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"Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять GPT, заполняя за человеком необходимые заявления", - прокомментировал Шадаев во время выступления на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества (проходит в рамках Digital Almaty).
Кроме этого, согласно презентации министра, робот "Макс" - цифровой помощник на портале "Госуслуги" - уже обработал более 450 миллионов запросов на естественном языке в режиме диалога. А колл-центры, которые используют голосовых роботов, есть в половине федеральных и региональных ведомств.
Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.
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29 января, 11:31
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Госуслуги
 
 
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