Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение
Французские фермеры осудили насаждаемые правительством экологические меры
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФермеры жгут шины во время демонстрации в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Протесты фермеров, недовольных политикой властей стран ЕС, не утихают. Во Франции тракторами перекрывают автомагистрали и центральные улицы городов. Угрожают заблокировать Париж. Брюссель и национальные правительства ищут выход из кризиса.
Тракторная блокада
Французские фермеры считают, что насаждаемые правительством меры по защите экологии делают их неконкурентоспособными. "Мы не остановимся, пока не добьемся своего", — сказал РИА Новости Кристоф, один из участников массовых акций.
© AP Photo / Matthieu MirvilleПротест французских фермеров на трассе к северу от Парижа
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протест французских фермеров на трассе к северу от Парижа
Глава Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) Арно Руссо также раскритиковал политику Парижа и Брюсселя в отношении украинского импорта. По его мнению, необходимы квоты. Льготы приводят к нечестной конкуренции на внутреннем рынке, и к тому же продукция с Украины не соответствует европейским стандартам.
По данным FNSEA, на прошлой неделе протестовали более 72 тысяч фермеров по всей стране. В акциях задействовали порядка 41 тысячи тракторов. В МВД говорят о десяти тысячах митингующих.
Баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек перекрыли основные транспортные магистрали. Власти мобилизовали 15 тысяч полицейских и жандармов, чтобы предотвратить осаду столицы и крупных городов. Задержали несколько десятков человек.
Попытки властей
Эммануэль Макрон в самый разгар беспорядков спокойно продолжал международное турне, поручив разбираться с ситуацией молодому премьеру Габриэлю Атталю. В Индии президент Франции отказался комментировать протесты. Через два дня уже был в Швеции. Журналисты полагали, что он прервет поездку, но этого не произошло.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон, министр образования Габриэль Атталь и министр внутренних дел Жеральд Дарманен беседуют с прессой возле лицея Гамбетта в Аррасе
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон, министр образования Габриэль Атталь и министр внутренних дел Жеральд Дарманен беседуют с прессой возле лицея Гамбетта в Аррасе
Приближенные главы государства указывают: Макрон всегда действовал решительно, если того требовала обстановка, но сейчас в этом нет необходимости. Он надеется на компромисс и собирается выразить главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен несогласие с торговым соглашением со странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), которое фермеры считают невыгодным.
Поговорит и об украинском импорте. "Я попрошу конкретные меры для наших аграриев", — подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу необходима политика, совместимая с принципами "продовольственного суверенитета". В то же время официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Брюссель продолжит добиваться соглашения с МЕРКОСУР.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Атталь в парламенте заявил: "Есть и должно быть французское сельскохозяйственное исключение". Что он имеет в виду, не уточнил. В ответ фермеры пригрозили продвинуться ближе к Парижу.
Протест не заканчивается
К акциям присоединились три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании. Аграрный сектор в стране и Европе обеспокоен сложными условиями, дешевым импортом и "удушающей бюрократией, порожденной нормами ЕС", отметили они в специальном обращении. В Бельгии пообещали взять в осаду Брюссель. Продолжаются протесты и в Германии.
© AP Photo / Peter DejongФермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах
© AP Photo / Peter Dejong
Фермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах
"Этим летом состоятся выборы в Европарламент, поэтому Макрону надо что-то предпринять, — объясняет в беседе с РИА Новости политолог Алексей Макаркин. — Иначе голоса уйдут партии Марин Ле Пен. Это, по сути, предвыборные протесты. Какие партии сформируют Еврокомиссию, очень важно. Воспользоваться ситуацией хотят правые, выступающие против зеленой повестки".
Экологическую политику Европе, вероятно, придется смягчить, продолжает он. "В противном случае правые добьются успеха. Макрон и другие европейские политики должны действовать на опережение. Зеленая повестка сохранится, но, скорее всего, пересмотрят ее масштабы и темпы реализации. Вопрос в том, насколько это устроит протестующих", — заключает эксперт.
© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе
Сельскохозяйственная политика — прерогатива национальных правительств, добавляет доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. "Каждая страна решает проблемы в соответствии с собственными возможностями. Подоплека конфликтов у всех разная. Французы рассчитывают на неопытность нового премьера, который при всем желании не сможет дать им того, чего они хотят", — рассуждает он.
Власти стараются идти на уступки. "Во Франции и Восточной Европе есть проблема с поставками на внутренний рынок дешевой сельхозпродукции из других стран. О необходимости решения этой проблемы говорит Макрон. Нужны квоты и пошлины. Но если Украина — не член Евросоюза и с ней отдельный разговор, то, например, с Испанией или Португалией, откуда тоже поступает импорт, так не получится", — указывает политолог.
Эксперты сходятся во мнении, что главная причина дисбаланса европейского сельскохозяйственного рынка — перепроизводство. Излишки сегодня просто уничтожают. Весной массовые протесты, вероятно, возобновятся.