https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение

Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение - РИА Новости, 01.02.2024

Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение

Протесты фермеров, недовольных политикой властей стран ЕС, не утихают. Во Франции тракторами перекрывают автомагистрали и центральные улицы городов. Угрожают... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:00

2024-02-01T08:00

2024-02-01T08:02

европа

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

европарламент

политика

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Протесты фермеров, недовольных политикой властей стран ЕС, не утихают. Во Франции тракторами перекрывают автомагистрали и центральные улицы городов. Угрожают заблокировать Париж. Брюссель и национальные правительства ищут выход из кризиса.Тракторная блокадаФранцузские фермеры считают, что насаждаемые правительством меры по защите экологии делают их неконкурентоспособными. "Мы не остановимся, пока не добьемся своего", — сказал РИА Новости Кристоф, один из участников массовых акций.Глава Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) Арно Руссо также раскритиковал политику Парижа и Брюсселя в отношении украинского импорта. По его мнению, необходимы квоты. Льготы приводят к нечестной конкуренции на внутреннем рынке, и к тому же продукция с Украины не соответствует европейским стандартам.По данным FNSEA, на прошлой неделе протестовали более 72 тысяч фермеров по всей стране. В акциях задействовали порядка 41 тысячи тракторов. В МВД говорят о десяти тысячах митингующих.Баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек перекрыли основные транспортные магистрали. Власти мобилизовали 15 тысяч полицейских и жандармов, чтобы предотвратить осаду столицы и крупных городов. Задержали несколько десятков человек.Попытки властейЭммануэль Макрон в самый разгар беспорядков спокойно продолжал международное турне, поручив разбираться с ситуацией молодому премьеру Габриэлю Атталю. В Индии президент Франции отказался комментировать протесты. Через два дня уже был в Швеции. Журналисты полагали, что он прервет поездку, но этого не произошло.Приближенные главы государства указывают: Макрон всегда действовал решительно, если того требовала обстановка, но сейчас в этом нет необходимости. Он надеется на компромисс и собирается выразить главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен несогласие с торговым соглашением со странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), которое фермеры считают невыгодным.Поговорит и об украинском импорте. "Я попрошу конкретные меры для наших аграриев", — подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу необходима политика, совместимая с принципами "продовольственного суверенитета". В то же время официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Брюссель продолжит добиваться соглашения с МЕРКОСУР.Атталь в парламенте заявил: "Есть и должно быть французское сельскохозяйственное исключение". Что он имеет в виду, не уточнил. В ответ фермеры пригрозили продвинуться ближе к Парижу.Протест не заканчиваетсяК акциям присоединились три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании. Аграрный сектор в стране и Европе обеспокоен сложными условиями, дешевым импортом и "удушающей бюрократией, порожденной нормами ЕС", отметили они в специальном обращении. В Бельгии пообещали взять в осаду Брюссель. Продолжаются протесты и в Германии."Этим летом состоятся выборы в Европарламент, поэтому Макрону надо что-то предпринять, — объясняет в беседе с РИА Новости политолог Алексей Макаркин. — Иначе голоса уйдут партии Марин Ле Пен. Это, по сути, предвыборные протесты. Какие партии сформируют Еврокомиссию, очень важно. Воспользоваться ситуацией хотят правые, выступающие против зеленой повестки".Экологическую политику Европе, вероятно, придется смягчить, продолжает он. "В противном случае правые добьются успеха. Макрон и другие европейские политики должны действовать на опережение. Зеленая повестка сохранится, но, скорее всего, пересмотрят ее масштабы и темпы реализации. Вопрос в том, насколько это устроит протестующих", — заключает эксперт.Сельскохозяйственная политика — прерогатива национальных правительств, добавляет доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. "Каждая страна решает проблемы в соответствии с собственными возможностями. Подоплека конфликтов у всех разная. Французы рассчитывают на неопытность нового премьера, который при всем желании не сможет дать им того, чего они хотят", — рассуждает он.Власти стараются идти на уступки. "Во Франции и Восточной Европе есть проблема с поставками на внутренний рынок дешевой сельхозпродукции из других стран. О необходимости решения этой проблемы говорит Макрон. Нужны квоты и пошлины. Но если Украина — не член Евросоюза и с ней отдельный разговор, то, например, с Испанией или Португалией, откуда тоже поступает импорт, так не получится", — указывает политолог.Эксперты сходятся во мнении, что главная причина дисбаланса европейского сельскохозяйственного рынка — перепроизводство. Излишки сегодня просто уничтожают. Весной массовые протесты, вероятно, возобновятся.

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

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европа, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, политика