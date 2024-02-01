https://ria.ru/20240201/dtp-1924736432.html
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека - РИА Новости, 01.02.2024
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:19
2024-02-01T10:19
2024-02-01T10:19
происшествия
екатеринбург
тюмень
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924729473_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_40d990017709bf25341eacb5783bda9f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале. Ранее ведомство информировало, что в четверг на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района столкнулось восемь машин, из них пять грузовые. Движение транспорта перекрыто в оба направления. "Автоинспекторы продолжают работать на месте ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
екатеринбург
тюмень
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924729473_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_ebe2b9df7bab101da694fc118f16801b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Тюмень, Свердловская область
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека
В ДТП с девятью машинами на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости.
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале
.
Ранее ведомство информировало, что в четверг на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района столкнулось восемь машин, из них пять грузовые. Движение транспорта перекрыто в оба направления.
"Автоинспекторы продолжают работать на месте ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств", – говорится в сообщении.
Массовые ДТП в России в 2023-2024 годах