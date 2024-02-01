https://ria.ru/20240201/dtp-1924736432.html

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека - РИА Новости, 01.02.2024

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали два человека

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:19

2024-02-01T10:19

2024-02-01T10:19

происшествия

екатеринбург

тюмень

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале. Ранее ведомство информировало, что в четверг на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района столкнулось восемь машин, из них пять грузовые. Движение транспорта перекрыто в оба направления. "Автоинспекторы продолжают работать на месте ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

екатеринбург

тюмень

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область