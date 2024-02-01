https://ria.ru/20240201/dtp-1924729898.html
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП - РИА Новости, 01.02.2024
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП
Участок трассы Екатеринбург-Тюмень перекрыли из-за ДТП с участием восьми машин, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:45
2024-02-01T09:45
2024-02-01T09:45
происшествия
екатеринбург
тюмень
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Участок трассы Екатеринбург-Тюмень перекрыли из-за ДТП с участием восьми машин, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале. "На 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень Богдановичского района движение транспорта перекрыто в оба направления в связи с ДТП", – говорится в сообщении. Отмечается, произошло столкновение восьми транспортных средств, пять из них грузовые. Сотрудники полиции устанавливают количество пострадавших. Объезд участка возможен по автодороге Грязновское-Асбест через Сухой Лог, добавили в ГИБДД.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
екатеринбург
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Тюмень, Свердловская область
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП
Участок трассы Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за ДТП с участием 8 машин