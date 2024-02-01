https://ria.ru/20240201/drg-1924719291.html

В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении

В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.02.2024

В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении

Работа диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят националисты из "Азова"*, зафиксирована у двух населенных пунктов на краснолиманском участке... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:29

2024-02-01T08:29

2024-02-01T08:30

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Работа диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят националисты из "Азова"*, зафиксирована у двух населенных пунктов на краснолиманском участке фронта в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Червоной Дибровы и Кузьмино (краснолиманское направление – ред.) выявлена работа ДРГ, состоящей из украинских радикалов. Небольшие группы националистов из террористической группировки "Азов"* работают в непосредственной близости с нашими позициями, ведут беспокоящий огонь для выявления наших огневых точек", - рассказал Марочко. Он уточнил, что в составе групп есть женщины. "Установлено, что как минимум две из них – операторы БПЛА", - добавил собеседник агентства. Как сообщало в среду Минобороны РФ в сводке за сутки, российские военнослужащие на краснолиманском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины