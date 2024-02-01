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В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 01.02.2024 (обновлено: 08:30 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/drg-1924719291.html
В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении
В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.02.2024
В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении
Работа диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят националисты из "Азова"*, зафиксирована у двух населенных пунктов на краснолиманском участке... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:29
2024-02-01T08:30
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Работа диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят националисты из "Азова"*, зафиксирована у двух населенных пунктов на краснолиманском участке фронта в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Червоной Дибровы и Кузьмино (краснолиманское направление – ред.) выявлена работа ДРГ, состоящей из украинских радикалов. Небольшие группы националистов из террористической группировки "Азов"* работают в непосредственной близости с нашими позициями, ведут беспокоящий огонь для выявления наших огневых точек", - рассказал Марочко. Он уточнил, что в составе групп есть женщины. "Установлено, что как минимум две из них – операторы БПЛА", - добавил собеседник агентства. Как сообщало в среду Минобороны РФ в сводке за сутки, российские военнослужащие на краснолиманском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат.* Запрещенная в России террористическая организация.
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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили о ДРГ из боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении

Марочко: ДРГ из боевиков "Азова" зафиксированы на краснолиманском участке

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Работа диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят националисты из "Азова"*, зафиксирована у двух населенных пунктов на краснолиманском участке фронта в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Червоной Дибровы и Кузьмино (краснолиманское направление – ред.) выявлена работа ДРГ, состоящей из украинских радикалов. Небольшие группы националистов из террористической группировки "Азов"* работают в непосредственной близости с нашими позициями, ведут беспокоящий огонь для выявления наших огневых точек", - рассказал Марочко.
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Он уточнил, что в составе групп есть женщины. "Установлено, что как минимум две из них – операторы БПЛА", - добавил собеседник агентства.
Как сообщало в среду Минобороны РФ в сводке за сутки, российские военнослужащие на краснолиманском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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