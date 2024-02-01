Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах"
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 01.02.2024
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах"
ChatGPT, продукт американской компании Open AI, на "Госуслугах" не появится, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:00
2024-02-01T18:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
антон горелкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ChatGPT, продукт американской компании Open AI, на "Госуслугах" не появится, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram. Робот Макс на "Госуслугах" получит генеративный искусственный интеллект, будет использоваться российская языковая модель, как, например, YandexGPT, GigaChat, сообщили в Минцифры. Проект планируется запустить в тестовом режиме в 2024 году. В четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах". Она сможет выполнять консультации, заполняя за человеком необходимые заявления. "ChatGPT, продукта американской компании Open AI, на "Госуслугах" не появится. СМИ неправильно процитировали министра цифрового развития Максута Шадаева. На самом деле, речь идет о чате с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer), то есть генеративной самообучаемой нейросети", - написал он. Депутат объяснил, что никаких американских технологий на государственном портале не будет.
https://ria.ru/20240131/neyroset-1924622702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_5c75db1182feb8dd9166ff852c064ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, максут шадаев, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах"

Горелкин: ChatGPT на "Госуслугах" не появится

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ChatGPT, продукт американской компании Open AI, на "Госуслугах" не появится, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram.
Робот Макс на "Госуслугах" получит генеративный искусственный интеллект, будет использоваться российская языковая модель, как, например, YandexGPT, GigaChat, сообщили в Минцифры. Проект планируется запустить в тестовом режиме в 2024 году.
В четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах". Она сможет выполнять консультации, заполняя за человеком необходимые заявления.
«
"ChatGPT, продукта американской компании Open AI, на "Госуслугах" не появится. СМИ неправильно процитировали министра цифрового развития Максута Шадаева. На самом деле, речь идет о чате с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer), то есть генеративной самообучаемой нейросети", - написал он.
Депутат объяснил, что никаких американских технологий на государственном портале не будет.
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек
31 января, 16:53
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала