СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС
Reuters: Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении", - приводит агентство слова чиновника из Саудовской Аравии.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.