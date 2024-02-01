https://ria.ru/20240201/briks-1924895403.html

СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС

СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС

Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:24

2024-02-01T19:24

2024-02-01T19:45

саудовская аравия

брикс

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении", - приводит агентство слова чиновника из Саудовской Аравии.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

саудовская аравия, брикс, в мире