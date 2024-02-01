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СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024
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19:24 01.02.2024 (обновлено: 19:45 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/briks-1924895403.html
СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС
СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС
Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:24
2024-02-01T19:45
саудовская аравия
брикс
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении", - приводит агентство слова чиновника из Саудовской Аравии.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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саудовская аравия, брикс, в мире
Саудовская Аравия, БРИКС, В мире
СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос вступления в БРИКС

Reuters: Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении", - приводит агентство слова чиновника из Саудовской Аравии.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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