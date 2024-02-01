https://ria.ru/20240201/briks-1924833622.html

Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС

Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024

Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС

Россия с уважением относится к тому, что Саудовская Аравия еще проводит внутренние обсуждения по членству в БРИКС, формат организации не предполагает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:56

2024-02-01T15:56

2024-02-01T15:56

россия

эр-рияд (город)

саудовская аравия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

брикс

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия с уважением относится к тому, что Саудовская Аравия еще проводит внутренние обсуждения по членству в БРИКС, формат организации не предполагает навязывание чего-либо государствам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы с уважением относимся к необходимости для коллег в Эр-Рияде продолжить внутренние обсуждения. Мы не вникаем в характер этих обсуждений, потому что БРИКС по природе своей организация, отрицающая, отвергающая любой формат, предполагающий навязывание кому-то чего либо, не говоря уже о диктате", - сказал Рябков на пресс-конференции шерп и су-шерп стран БРИКС.

https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html

россия

эр-рияд (город)

саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

россия, эр-рияд (город), саудовская аравия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, брикс