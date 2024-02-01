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Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024
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15:56 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/briks-1924833622.html
Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС
Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024
Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС
Россия с уважением относится к тому, что Саудовская Аравия еще проводит внутренние обсуждения по членству в БРИКС, формат организации не предполагает... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:56
2024-02-01T15:56
россия
эр-рияд (город)
саудовская аравия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия с уважением относится к тому, что Саудовская Аравия еще проводит внутренние обсуждения по членству в БРИКС, формат организации не предполагает навязывание чего-либо государствам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы с уважением относимся к необходимости для коллег в Эр-Рияде продолжить внутренние обсуждения. Мы не вникаем в характер этих обсуждений, потому что БРИКС по природе своей организация, отрицающая, отвергающая любой формат, предполагающий навязывание кому-то чего либо, не говоря уже о диктате", - сказал Рябков на пресс-конференции шерп и су-шерп стран БРИКС.
https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html
россия
эр-рияд (город)
саудовская аравия
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россия, эр-рияд (город), саудовская аравия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, брикс
Россия, Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, БРИКС
Рябков прокомментировал ситуацию с членством Саудовской Аравии в БРИКС

Рябков: Россия с уважением относится к обсуждениям в Эр-Рияде членства в БРИКС

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия с уважением относится к тому, что Саудовская Аравия еще проводит внутренние обсуждения по членству в БРИКС, формат организации не предполагает навязывание чего-либо государствам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с уважением относимся к необходимости для коллег в Эр-Рияде продолжить внутренние обсуждения. Мы не вникаем в характер этих обсуждений, потому что БРИКС по природе своей организация, отрицающая, отвергающая любой формат, предполагающий навязывание кому-то чего либо, не говоря уже о диктате", - сказал Рябков на пресс-конференции шерп и су-шерп стран БРИКС.
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РоссияЭр-Рияд (город)Саудовская АравияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковБРИКС
 
 
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