Эксперт прокомментировал призыв Путина к банкам работать в новых регионах
Доцент РЭУ Зарипов: банки с госучастием должны первыми прийти в новые регионы РФ
Посетитель у банкомата в отделении Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банки с госучастием прежде всего должны начать работать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и для частных игроков там есть интересные проекты; в целом, чтобы выйти в новые регионы, финорганизациям потребуется два месяца, заявил РИА Новости экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
В среду президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям, подчеркнув, что надо заходить на новые территории, санкции уже случились, их бояться нечего. На сегодняшний день единственным крупным банком, который работает в новых регионах России, является Промсвязьбанк (ПСБ).
"Прежде всего, полагаю, что пример должны показать банки с государственным капиталом - Сбербанк, ВТБ, "Почта банк", "Ак Барс банк". Здесь особенно отмечу важность прихода "Почта банка", который представлен во всех почтовых отделениях и может выполнять ряд социальных функций, например обеспечение пенсиями и социальными пособиями новых граждан России на этих территориях", - сказал Зарипов.
Частным крупным банкам, таким как Альфа-банк, "тоже может найтись работа", например, данная кредитная организация может участвовать в совместном финансировании с государством инфраструктурных объектов на новых территориях, добавил он.
Эксперт пояснил, что новые регионы активно восстанавливаются и развиваются за счет бюджетного финансирования, но, безусловно, государство заинтересовано и в притоке частного капитала, который могут обеспечить банки. Кредитные ресурсы нужны для строительства, развития основных промышленных мощностей для вывода новых регионов на общероссийский уровень жизни, указал он.
"Для тех, кто понял призыв президента России, потребуется порядка двух месяцев для того, чтобы рассчитать новую стратегию и разработать порядок работы на новых территориях, поэтому поход банков на новые территории начнется не раньше конца марта, то есть сразу после президентских выборов в России", - отметил экономист.