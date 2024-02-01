https://ria.ru/20240201/banki-1924721005.html

Эксперт прокомментировал призыв Путина к банкам работать в новых регионах

Эксперт прокомментировал призыв Путина к банкам работать в новых регионах - РИА Новости, 01.02.2024

Эксперт прокомментировал призыв Путина к банкам работать в новых регионах

Банки с госучастием прежде всего должны начать работать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и для частных игроков РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:46

2024-02-01T08:46

2024-02-01T08:46

экономика

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

ильяс зарипов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_49a4da58f92ca8835d5c6e7381b9b3f0.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банки с госучастием прежде всего должны начать работать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и для частных игроков там есть интересные проекты; в целом, чтобы выйти в новые регионы, финорганизациям потребуется два месяца, заявил РИА Новости экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. В среду президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям, подчеркнув, что надо заходить на новые территории, санкции уже случились, их бояться нечего. На сегодняшний день единственным крупным банком, который работает в новых регионах России, является Промсвязьбанк (ПСБ). "Прежде всего, полагаю, что пример должны показать банки с государственным капиталом - Сбербанк, ВТБ, "Почта банк", "Ак Барс банк". Здесь особенно отмечу важность прихода "Почта банка", который представлен во всех почтовых отделениях и может выполнять ряд социальных функций, например обеспечение пенсиями и социальными пособиями новых граждан России на этих территориях", - сказал Зарипов. Частным крупным банкам, таким как Альфа-банк, "тоже может найтись работа", например, данная кредитная организация может участвовать в совместном финансировании с государством инфраструктурных объектов на новых территориях, добавил он. Эксперт пояснил, что новые регионы активно восстанавливаются и развиваются за счет бюджетного финансирования, но, безусловно, государство заинтересовано и в притоке частного капитала, который могут обеспечить банки. Кредитные ресурсы нужны для строительства, развития основных промышленных мощностей для вывода новых регионов на общероссийский уровень жизни, указал он. "Для тех, кто понял призыв президента России, потребуется порядка двух месяцев для того, чтобы рассчитать новую стратегию и разработать порядок работы на новых территориях, поэтому поход банков на новые территории начнется не раньше конца марта, то есть сразу после президентских выборов в России", - отметил экономист.

https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html

https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923834248.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, ильяс зарипов, владимир путин, сбербанк россии, почта банк