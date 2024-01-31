https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html

Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах

Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах - РИА Новости, 31.01.2024

Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах

Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России призвал крупные финансовые учреждения и банки активнее развивать... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T21:47

2024-01-31T21:47

2024-01-31T22:24

владимир путин

экономика

россия

севастополь

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России призвал крупные финансовые учреждения и банки активнее развивать деятельность на этих территориях."Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. Все и так — то, чего боялись раньше, санкций, — все уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там", — сказал он.Президент отметил, что после создания в новых регионах свободной экономической зоны — такой же, как в Крыму и Севастополе, — ее участниками стали 75 предприятий. При этом удалось создать проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест, добавил он.Глава государства также подчеркнул, что в деятельности по развитию новых регионов нет мелочей. По его словам, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают и воспитывают детей. При этом Путин, в частности, призвал не допускать сокращения ставок и зарплат в сельских культурных и спортивных центрах Донбасса и Новороссии."Я понимаю, есть стандарты, есть нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно. Подумать о трудоустройстве этих людей так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать по своему уровню квалификации", — отметил президент.Путин добавил, что деньги на развитие новых территорий есть. На комплексную программу развития исторических регионов России в прошлом году выделили 1,83 триллиона рублей. В ближайшие годы финансирование запланировано в таком же объеме, уточнил глава государства. По его словам, "деньги посчитаны и нужно, чтобы они никуда не исчезли". Президент добавил, что в целом социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов набрала хороший темп. Прежде всего это удалось сделать благодаря слаженной работе правительства, федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html

https://ria.ru/20240131/svyaz-1924593606.html

https://ria.ru/20240118/oms-1922120268.html

россия

севастополь

луганская народная республика

донецкая народная республика

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владимир путин, экономика, россия, севастополь, луганская народная республика, донецкая народная республика