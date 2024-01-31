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Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах - РИА Новости, 31.01.2024
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21:47 31.01.2024 (обновлено: 22:24 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html
Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах
Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах - РИА Новости, 31.01.2024
Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах
Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России призвал крупные финансовые учреждения и банки активнее развивать... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:47
2024-01-31T22:24
владимир путин
экономика
россия
севастополь
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России призвал крупные финансовые учреждения и банки активнее развивать деятельность на этих территориях.&quot;Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. Все и так — то, чего боялись раньше, санкций, — все уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там&quot;, — сказал он.Президент отметил, что после создания в новых регионах свободной экономической зоны — такой же, как в Крыму и Севастополе, — ее участниками стали 75 предприятий. При этом удалось создать проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест, добавил он.Глава государства также подчеркнул, что в деятельности по развитию новых регионов нет мелочей. По его словам, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают и воспитывают детей. При этом Путин, в частности, призвал не допускать сокращения ставок и зарплат в сельских культурных и спортивных центрах Донбасса и Новороссии."Я понимаю, есть стандарты, есть нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно. Подумать о трудоустройстве этих людей так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать по своему уровню квалификации", — отметил президент.Путин добавил, что деньги на развитие новых территорий есть. На комплексную программу развития исторических регионов России в прошлом году выделили 1,83 триллиона рублей. В ближайшие годы финансирование запланировано в таком же объеме, уточнил глава государства. По его словам, "деньги посчитаны и нужно, чтобы они никуда не исчезли". Президент добавил, что в целом социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов набрала хороший темп. Прежде всего это удалось сделать благодаря слаженной работе правительства, федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия
севастополь
луганская народная республика
донецкая народная республика
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владимир путин, экономика, россия, севастополь, луганская народная республика, донецкая народная республика
Владимир Путин, Экономика, Россия, Севастополь, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах

Путин призвал крупные банки заходить в новые регионы и активно работать

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России призвал крупные финансовые учреждения и банки активнее развивать деятельность на этих территориях.
«

"Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. Все и так — то, чего боялись раньше, санкций, — все уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там", — сказал он.

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Президент отметил, что после создания в новых регионах свободной экономической зоны — такой же, как в Крыму и Севастополе, — ее участниками стали 75 предприятий. При этом удалось создать проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест, добавил он.
Глава государства также подчеркнул, что в деятельности по развитию новых регионов нет мелочей. По его словам, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают и воспитывают детей. При этом Путин, в частности, призвал не допускать сокращения ставок и зарплат в сельских культурных и спортивных центрах Донбасса и Новороссии.
"Я понимаю, есть стандарты, есть нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно. Подумать о трудоустройстве этих людей так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать по своему уровню квалификации", — отметил президент.
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Путин добавил, что деньги на развитие новых территорий есть. На комплексную программу развития исторических регионов России в прошлом году выделили 1,83 триллиона рублей. В ближайшие годы финансирование запланировано в таком же объеме, уточнил глава государства. По его словам, "деньги посчитаны и нужно, чтобы они никуда не исчезли". Президент добавил, что в целом социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов набрала хороший темп. Прежде всего это удалось сделать благодаря слаженной работе правительства, федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияСевастопольЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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