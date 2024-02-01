https://ria.ru/20240201/azerbaydzhan-1924812169.html
Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ
Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ - РИА Новости, 01.02.2024
Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ
Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:37
2024-02-01T14:37
2024-02-01T14:52
азербайджан
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
ильхам алиев
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БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев."Права азербайджанской делегации (в ПАСЕ – ред.) должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, Баку пересмотрит вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека", - сказал Алиев во время приема в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.На прошлой неделе азербайджанская делегация в ПАСЕ заявила, что прекращает сотрудничество с ПАСЕ и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны.
https://ria.ru/20240125/pase-1923398108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, ильхам алиев
Азербайджан, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Ильхам Алиев
Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ
Алиев: Баку пересмотрит участие в ЕСПЧ, если его права в ПАСЕ не восстановят