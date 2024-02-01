https://ria.ru/20240201/azerbaydzhan-1924812169.html

Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ

Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ - РИА Новости, 01.02.2024

Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ

Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:37

2024-02-01T14:37

2024-02-01T14:52

азербайджан

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

ильхам алиев

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БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев."Права азербайджанской делегации (в ПАСЕ – ред.) должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, Баку пересмотрит вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека", - сказал Алиев во время приема в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.На прошлой неделе азербайджанская делегация в ПАСЕ заявила, что прекращает сотрудничество с ПАСЕ и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны.

https://ria.ru/20240125/pase-1923398108.html

азербайджан

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Кирилл Волков

азербайджан, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, ильхам алиев