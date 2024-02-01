https://ria.ru/20240201/armeniya-1924799301.html

Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто существует мир

Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто существует мир - РИА Новости, 01.02.2024

Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто существует мир

Между Азербайджаном и Арменией фактически уже установился мир, уже несколько месяцев на границе двух стран мирная обстановка, заявил азербайджанский президент... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:52

2024-02-01T13:52

2024-02-01T15:14

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Между Азербайджаном и Арменией фактически уже установился мир, уже несколько месяцев на границе двух стран мирная обстановка, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев."Между Азербайджаном и Арменией уже существует де-факто мир, и уже несколько месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка. Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану", - отметил Алиев, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.Президент Азербайджана отметил, что мир между Баку и Ереваном может быть достигнут только после внесения изменений в конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе