https://ria.ru/20240201/armeniya-1924799301.html
Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто существует мир
Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто существует мир - РИА Новости, 01.02.2024
Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто существует мир
Между Азербайджаном и Арменией фактически уже установился мир, уже несколько месяцев на границе двух стран мирная обстановка, заявил азербайджанский президент... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:52
2024-02-01T13:52
2024-02-01T15:14
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Между Азербайджаном и Арменией фактически уже установился мир, уже несколько месяцев на границе двух стран мирная обстановка, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев."Между Азербайджаном и Арменией уже существует де-факто мир, и уже несколько месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка. Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану", - отметил Алиев, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.Президент Азербайджана отметил, что мир между Баку и Ереваном может быть достигнут только после внесения изменений в конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что между Баку и Ереваном де-факто существует мир
Алиев: мирный договор подпишут, когда Армения внесет изменения в конституцию