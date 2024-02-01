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В МИД исключили возможность вопроса о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 01.02.2024
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06:29 01.02.2024 (обновлено: 09:08 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924712783.html
В МИД исключили возможность вопроса о выходе Армении из ОДКБ
В МИД исключили возможность вопроса о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 01.02.2024
В МИД исключили возможность вопроса о выходе Армении из ОДКБ
Вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:29
2024-02-01T09:08
армения
россия
ереван
никол пашинян
мгер григорян
снг
одкб
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. Дипломат заметил, что внимание ОДКБ сегодня сконцентрировано на реализации решений состоявшегося в ноябре 2023 года совета коллективной безопасности ОДКБ - в этой работе участвуют все страны блока. "Документы, принятые в ходе упомянутой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где армянская сторона не участвовала, сейчас находятся на рассмотрении Еревана. По некоторым из этих документов есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать вывод, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит", - сказал Васильев. Отвечая на вопрос о неучастии Еревана в мероприятиях ОДКБ, дипломат отметил, что это выбор армянского руководства, хотя он и сделан под давлением. "Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении", - отметил он. Васильев выразил надежду, что голос разума рано или поздно возобладает над эмоциями. Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября 2023 года. В октябре того же года Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240201/odkb-1924707921.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, мгер григорян, снг, одкб, евразийский экономический союз
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Мгер Григорян, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз
В МИД исключили возможность вопроса о выходе Армении из ОДКБ

Дипломат Васильев: вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопрос о выходе Армении из ОДКБ сегодня не стоит, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.
Дипломат заметил, что внимание ОДКБ сегодня сконцентрировано на реализации решений состоявшегося в ноябре 2023 года совета коллективной безопасности ОДКБ - в этой работе участвуют все страны блока.
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"Документы, принятые в ходе упомянутой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где армянская сторона не участвовала, сейчас находятся на рассмотрении Еревана. По некоторым из этих документов есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать вывод, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит", - сказал Васильев.
Отвечая на вопрос о неучастии Еревана в мероприятиях ОДКБ, дипломат отметил, что это выбор армянского руководства, хотя он и сделан под давлением.
"Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении", - отметил он.
Васильев выразил надежду, что голос разума рано или поздно возобладает над эмоциями.
Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября 2023 года. В октябре того же года Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян.
Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>
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АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянМгер ГригорянСНГОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
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