https://ria.ru/20240201/50_cent-1924787093.html
Рэпера 50 Cent поразил опасный трюк каскадера из России
Рэпера 50 Cent поразил опасный трюк каскадера из России - РИА Новости, 01.02.2024
Рэпера 50 Cent поразил опасный трюк каскадера из России
Американский рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III) на своей странице в Instagram* репостнул видео с недавним трюком каскадера из Ростова-на-Дону Евгения... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:01
2024-02-01T14:01
2024-02-01T16:43
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III) на своей странице в Instagram* репостнул видео с недавним трюком каскадера из Ростова-на-Дону Евгения Чеботарева.Хип-хоп-исполнителя поразило, как россиянин проезжая на большой скорости на крыше автомобиля, перепрыгивает через нос самолета. "Что заставляет людей делать такое, как этот чувак", — подписал видео 50 Cent. Репост видео на странице знаменитого музыканта набрал за сутки более 12 миллионов просмотров, 250 тысяч лайков и почти девять тысяч комментариев. И хотя рэпер не отметил Чеботарева, сам каскадер подтвердил, что на ролике именно он. "Угадайте, кто это?" — отметился в комментариях экстремал. Присоединились к обсуждению публикации и другие пользователи из России. Многие попросили 50 Cent указать имя россиянина. "Поставь метку автора"; "Братан, не газуй, отметь Женька!"; "Фифтик, держись. Ща тебе весь Ростов напишет комментарии!"; "Ростов на карте, братан"; "Это Россия детка! Знай наших"; "Там русский дух — там Русью пахнет!", — написали поклонники Чеботарева.Каскадер и блогер Евгений Чеботарев известен своими сложными и рискованными трюками, постановки и съемки которых выкладывает в социальных сетях.Несмотря на то, что он неоднократно попадал в больницу из-за полученных травм, опасную профессию не оставляет. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Ростов-на-Дону, Ростов, Россия, 50 Cent, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Рэпера 50 Cent поразил опасный трюк каскадера из России
Рэпер 50 Cent репостнул у себя в соцсети видео трюка ростовского каскадера
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III) на своей странице в Instagram* репостнул видео с недавним трюком каскадера из Ростова-на-Дону Евгения Чеботарева.
Хип-хоп-исполнителя поразило, как россиянин проезжая на большой скорости на крыше автомобиля, перепрыгивает через нос самолета.
«
"Что заставляет людей делать такое, как этот чувак", — подписал видео 50 Cent.
Репост видео на странице знаменитого музыканта набрал за сутки более 12 миллионов просмотров, 250 тысяч лайков и почти девять тысяч комментариев.
И хотя рэпер не отметил Чеботарева, сам каскадер подтвердил, что на ролике именно он. "Угадайте, кто это?" — отметился в комментариях экстремал.
Присоединились к обсуждению публикации и другие пользователи из России. Многие попросили 50 Cent указать имя россиянина.
«
"Поставь метку автора"; "Братан, не газуй, отметь Женька!"; "Фифтик, держись. Ща тебе весь Ростов напишет комментарии!"; "Ростов на карте, братан"; "Это Россия детка! Знай наших"; "Там русский дух — там Русью пахнет!", — написали поклонники Чеботарева.
Каскадер и блогер Евгений Чеботарев известен
своими сложными и рискованными трюками, постановки и съемки которых выкладывает в социальных сетях.
Несмотря на то, что он неоднократно попадал в больницу из-за полученных травм, опасную профессию не оставляет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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