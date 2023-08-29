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Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии - РИА Новости, 29.08.2023
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20:01 29.08.2023 (обновлено: 21:10 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/kaskader-1893008240.html
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии - РИА Новости, 29.08.2023
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:01
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии.Ранее сегодня мужчина опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, где он на "Ниве" пытается перелететь с одного четырехэтажного здания на другое. При этом машина не долетает, врезается в стену и падает вниз. "Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь. Чеботарев", — подписал он видео. Еще на двух видеороликах показаны обломки машины после неудавшегося трюка. Ранее Чеботарев неоднократно попадал в больницу при попытках выполнить трюки. В частности, когда он на автомобиле пролетал через реку, то сломал позвоночник, но потом восстановился после травмы.
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ростов-на-дону
Ростов-на-Дону
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии

Ростовский каскадер попал в больницу после падения на автомобиле с крыши здания

© CHEBOTAREV | Мясо каскадера/TelegramКаскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев во время неудачного трюка в Северной Осетии. Стоп-кадр видео
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев во время неудачного трюка в Северной Осетии. Стоп-кадр видео
© CHEBOTAREV | Мясо каскадера/Telegram
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев во время неудачного трюка в Северной Осетии. Стоп-кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии.
Ранее сегодня мужчина опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, где он на "Ниве" пытается перелететь с одного четырехэтажного здания на другое. При этом машина не долетает, врезается в стену и падает вниз.
"Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь. Чеботарев", — подписал он видео.
Еще на двух видеороликах показаны обломки машины после неудавшегося трюка.
Ранее Чеботарев неоднократно попадал в больницу при попытках выполнить трюки. В частности, когда он на автомобиле пролетал через реку, то сломал позвоночник, но потом восстановился после травмы.
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