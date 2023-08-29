https://ria.ru/20230829/kaskader-1893008240.html

Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии

Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии - РИА Новости, 29.08.2023

Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:01

2023-08-29T20:01

2023-08-29T21:10

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893007626_0:172:524:467_1920x0_80_0_0_98bbe63c35fbc47f10f99a67c29b268d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии.Ранее сегодня мужчина опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, где он на "Ниве" пытается перелететь с одного четырехэтажного здания на другое. При этом машина не долетает, врезается в стену и падает вниз. "Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь. Чеботарев", — подписал он видео. Еще на двух видеороликах показаны обломки машины после неудавшегося трюка. Ранее Чеботарев неоднократно попадал в больницу при попытках выполнить трюки. В частности, когда он на автомобиле пролетал через реку, то сломал позвоночник, но потом восстановился после травмы.

https://ria.ru/20220725/ivanovo-1804895174.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону