https://ria.ru/20230829/kaskader-1893008240.html
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии - РИА Новости, 29.08.2023
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:01
2023-08-29T20:01
2023-08-29T21:10
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии.Ранее сегодня мужчина опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, где он на "Ниве" пытается перелететь с одного четырехэтажного здания на другое. При этом машина не долетает, врезается в стену и падает вниз. "Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь. Чеботарев", — подписал он видео. Еще на двух видеороликах показаны обломки машины после неудавшегося трюка. Ранее Чеботарев неоднократно попадал в больницу при попытках выполнить трюки. В частности, когда он на автомобиле пролетал через реку, то сломал позвоночник, но потом восстановился после травмы.
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ростов-на-дону
Каскадер чудом выжил после неудачного трюка в Северной Осетии
Ростовский каскадер попал в больницу после падения на автомобиле с крыши здания
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачного трюка в Северной Осетии.
Ранее сегодня мужчина опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, где он на "Ниве" пытается перелететь с одного четырехэтажного здания на другое. При этом машина не долетает, врезается в стену и падает вниз.
"Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь. Чеботарев", — подписал он видео.
Еще на двух видеороликах показаны обломки машины после неудавшегося трюка.
Ранее Чеботарев неоднократно попадал в больницу при попытках выполнить трюки. В частности, когда он на автомобиле пролетал через реку, то сломал позвоночник, но потом восстановился после травмы.
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