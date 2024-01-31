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ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:50 31.01.2024 (обновлено: 12:58 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/zherebevka-1924534780.html
ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты
ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты
Жеребьевка по бесплатному эфирному времени для агитации кандидатов на выборах президента РФ пройдет 13 февраля, сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:50
2024-01-31T12:58
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жеребьевка по бесплатному эфирному времени для агитации кандидатов на выборах президента РФ пройдет 13 февраля, сообщили в ЦИК РФ."Тринадцатого февраля в 11:00 предлагается провести в ЦИК России жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.Кроме того, по ее данным, 15 февраля будет проведена жеребьевка по предоставлению бесплатной печатной площади.Бударина напомнила, что агитация кандидатов в президенты РФ в СМИ начнется 17 февраля.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент на пост главы государства претендуют 8 человек. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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цик рф, политика, россия
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Политика, Россия
ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты

ЦИК: 13 февраля пройдет жеребьевка по эфирному времени на ТВ для кандидатов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жеребьевка по бесплатному эфирному времени для агитации кандидатов на выборах президента РФ пройдет 13 февраля, сообщили в ЦИК РФ.
"Тринадцатого февраля в 11:00 предлагается провести в ЦИК России жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.
Кроме того, по ее данным, 15 февраля будет проведена жеребьевка по предоставлению бесплатной печатной площади.
Бударина напомнила, что агитация кандидатов в президенты РФ в СМИ начнется 17 февраля.
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На данный момент на пост главы государства претендуют 8 человек. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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