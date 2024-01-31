https://ria.ru/20240131/zherebevka-1924534780.html

ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты

ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты - РИА Новости, 31.01.2024

ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты

Жеребьевка по бесплатному эфирному времени для агитации кандидатов на выборах президента РФ пройдет 13 февраля, сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:50

2024-01-31T11:50

2024-01-31T12:58

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жеребьевка по бесплатному эфирному времени для агитации кандидатов на выборах президента РФ пройдет 13 февраля, сообщили в ЦИК РФ."Тринадцатого февраля в 11:00 предлагается провести в ЦИК России жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.Кроме того, по ее данным, 15 февраля будет проведена жеребьевка по предоставлению бесплатной печатной площади.Бударина напомнила, что агитация кандидатов в президенты РФ в СМИ начнется 17 февраля.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент на пост главы государства претендуют 8 человек. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/schet-1924546777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цик рф, политика, россия