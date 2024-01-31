https://ria.ru/20240131/vybory-1924635265.html
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 31.01.2024
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку
Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:27
2024-01-31T17:27
2024-01-31T17:27
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Русских принесла подписные листы в трех коробках. Точное количество собранных листов блогер не назвала. Претендент должна была собрать не менее 300 тысяч подписей в поддержку своего самовыдвижения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/nadezhdin-1924542661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, цик рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, политика
Выборы президента России — 2024, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Политика
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку
Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента