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Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:27 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vybory-1924635265.html
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 31.01.2024
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку
Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:27
2024-01-31T17:27
выборы президента россии — 2024
совет федерации рф
цик рф
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
политика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Русских принесла подписные листы в трех коробках. Точное количество собранных листов блогер не назвала. Претендент должна была собрать не менее 300 тысяч подписей в поддержку своего самовыдвижения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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совет федерации рф, цик рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, политика
Выборы президента России — 2024, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Политика
Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку

Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

© соцсети Рады РусскихБлогер Рада Русских
Блогер Рада Русских
© соцсети Рады Русских
Блогер Рада Русских. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Русских принесла подписные листы в трех коробках. Точное количество собранных листов блогер не назвала. Претендент должна была собрать не менее 300 тысяч подписей в поддержку своего самовыдвижения.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента
12:11
 
Выборы президента России — 2024Совет Федерации РФЦИК РФВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновПолитика
 
 
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