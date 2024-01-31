https://ria.ru/20240131/vybory-1924635265.html

Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку

Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 31.01.2024

Рада Русских сдала в ЦИК подписи в свою поддержку

Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:27

2024-01-31T17:27

2024-01-31T17:27

выборы президента россии — 2024

совет федерации рф

цик рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

политика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Русских принесла подписные листы в трех коробках. Точное количество собранных листов блогер не назвала. Претендент должна была собрать не менее 300 тысяч подписей в поддержку своего самовыдвижения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/nadezhdin-1924542661.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, цик рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, политика