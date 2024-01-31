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Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:07 31.01.2024 (обновлено: 15:42 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/vybory-1924591037.html
Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов
Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов - РИА Новости, 31.01.2024
Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов
Самовыдвиженец Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:07
2024-01-31T15:42
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке.В среду блогер принес документы в ЦИК РФ, но не стал представлять их комиссии. Он должен был собрать не менее 300 тысяч подписей."В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Да, мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из зеленых политиков так высоко еще не забирался. Я первый зеленый кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента РФ", - сказал Баташев журналистам.Он отметил, что сегодня последний день подачи документов для регистрации."Мы не готовы", - добавил Баташев.Политик отказался отвечать на вопрос, сколько подписей ему все-таки удалось собрать. "Мы технически сильно не справились", - поделился Баташев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/baburin-1924538179.html
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политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов

Самовыдвиженец Баташев заявил, что больше не участвует в президентской гонке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Анатолий Баташев сдает подписные листы в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК
Кандидат в президенты Анатолий Баташев сдает подписные листы в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке.
В среду блогер принес документы в ЦИК РФ, но не стал представлять их комиссии. Он должен был собрать не менее 300 тысяч подписей.
"В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Да, мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из зеленых политиков так высоко еще не забирался. Я первый зеленый кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента РФ", - сказал Баташев журналистам.
Он отметил, что сегодня последний день подачи документов для регистрации."Мы не готовы", - добавил Баташев.
Политик отказался отвечать на вопрос, сколько подписей ему все-таки удалось собрать. "Мы технически сильно не справились", - поделился Баташев.
Председатель партии Российский общенародный союз, кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты
11:59
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЦИК РФ
 
 
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