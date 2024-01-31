https://ria.ru/20240131/vybory-1924591037.html

Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов

Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов - РИА Новости, 31.01.2024

Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов

Самовыдвиженец Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:07

2024-01-31T15:07

2024-01-31T15:42

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке.В среду блогер принес документы в ЦИК РФ, но не стал представлять их комиссии. Он должен был собрать не менее 300 тысяч подписей."В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Да, мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из зеленых политиков так высоко еще не забирался. Я первый зеленый кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента РФ", - сказал Баташев журналистам.Он отметил, что сегодня последний день подачи документов для регистрации."Мы не готовы", - добавил Баташев.Политик отказался отвечать на вопрос, сколько подписей ему все-таки удалось собрать. "Мы технически сильно не справились", - поделился Баташев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/baburin-1924538179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, цик рф