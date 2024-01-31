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ЦИК утвердил порядок деятельности иностранных наблюдателей - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:17 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vybory-1924544641.html
ЦИК утвердил порядок деятельности иностранных наблюдателей
ЦИК утвердил порядок деятельности иностранных наблюдателей - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК утвердил порядок деятельности иностранных наблюдателей
ЦИК РФ принял постановление, регламентирующее работу иностранных наблюдателей по время проведения выборов президента РФ и формулирующее их обязанности, гарантии РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:17
2024-01-31T12:17
выборы президента россии — 2024
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россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦИК РФ принял постановление, регламентирующее работу иностранных наблюдателей по время проведения выборов президента РФ и формулирующее их обязанности, гарантии и права. "Утвердить разъяснения порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов президента Российской Федерации", - говорится в постановлении. К иностранным наблюдателям, согласно постановлению, относятся лица, не являющиеся гражданами РФ, наделенные правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов президента РФ. К международным организациям относятся межгосударственные, межправительственные организации, международные ассоциации организаторов выборов, международные общественные объединения. "Приглашения могут быть направлены президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, правительством Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента Российской Федерации", - следует из постановления. Указывается, что деятельность иностранных наблюдателей регулируется международными договорами РФ, федеральными законами, международный наблюдатель во время пребывания на территории РФ находится под ее покровительством. В обязанности иностранных (международных) наблюдателей входит: выполнять свои функции по осуществлению международного наблюдения за выборами, руководствуясь принципами политической нейтральности, беспристрастности, уважения национального суверенитета РФ, отказа от выражения каких бы то ни было предпочтений по отношению к избирательным комиссиям, органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления, должностным лицам, участникам избирательного процесса; осуществлять наблюдение, не вмешиваясь в избирательную кампанию ни на одном из ее этапов, включая предвыборную агитацию, голосование, подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, а также процессы, следующие за днями голосования. Кроме того, согласно постановлению, они должны объективно, точно и своевременно доводить до организаторов выборов всю положительную и отрицательную информацию с документальным подтверждением, достаточным для проверки сообщаемой информации, получения объективной и точной картины выборов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240130/vybory-1924379708.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
ЦИК утвердил порядок деятельности иностранных наблюдателей

ЦИК утвердил порядок деятельности иностранных наблюдателей на выборах президента

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦИК РФ принял постановление, регламентирующее работу иностранных наблюдателей по время проведения выборов президента РФ и формулирующее их обязанности, гарантии и права.
"Утвердить разъяснения порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов президента Российской Федерации", - говорится в постановлении.
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Вчера, 15:11
К иностранным наблюдателям, согласно постановлению, относятся лица, не являющиеся гражданами РФ, наделенные правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов президента РФ. К международным организациям относятся межгосударственные, межправительственные организации, международные ассоциации организаторов выборов, международные общественные объединения.
«
"Приглашения могут быть направлены президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, правительством Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента Российской Федерации", - следует из постановления.
Указывается, что деятельность иностранных наблюдателей регулируется международными договорами РФ, федеральными законами, международный наблюдатель во время пребывания на территории РФ находится под ее покровительством.
В обязанности иностранных (международных) наблюдателей входит: выполнять свои функции по осуществлению международного наблюдения за выборами, руководствуясь принципами политической нейтральности, беспристрастности, уважения национального суверенитета РФ, отказа от выражения каких бы то ни было предпочтений по отношению к избирательным комиссиям, органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления, должностным лицам, участникам избирательного процесса; осуществлять наблюдение, не вмешиваясь в избирательную кампанию ни на одном из ее этапов, включая предвыборную агитацию, голосование, подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, а также процессы, следующие за днями голосования.
Кроме того, согласно постановлению, они должны объективно, точно и своевременно доводить до организаторов выборов всю положительную и отрицательную информацию с документальным подтверждением, достаточным для проверки сообщаемой информации, получения объективной и точной картины выборов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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