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ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки - РИА Новости, 31.01.2024
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13:09 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vmf-1924560244.html
ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки
ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки - РИА Новости, 31.01.2024
ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки
Военно-морскому флоту РФ в этом году планируется передать 12 надводных кораблей и 4 подлодки, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:09
2024-01-31T13:09
безопасность
россия
виктор евтухов
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вмф рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Военно-морскому флоту РФ в этом году планируется передать 12 надводных кораблей и 4 подлодки, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка - атомная или дизель-электрическая. Это происходит регулярно.... Мы все понимаем, что военно-морской флот -это основа обеспечения национальных интересов нашей страны, основа безопасности морских путей, это сильная переговорная позиция", - отметил Евтухов. "И если посмотреть динамику, посмотреть цифры, то последние 10 лет флоту было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. Десятилетием ранее всего лишь три подводные лодки. То есть темпы в 8 раз увеличились. В 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки", - сказал он на церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 677 "Кронштадт". Евтухов также отметил, что импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ РФ достигло 100%: "Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу".
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безопасность, россия, виктор евтухов, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вмф рф
Безопасность, Россия, Виктор Евтухов, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВМФ РФ
ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки

Минпромторг: ВМФ в этом году планируется передать 12 кораблей и четыре подлодки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 Кронштадт на судостроительном заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Военно-морскому флоту РФ в этом году планируется передать 12 надводных кораблей и 4 подлодки, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка - атомная или дизель-электрическая. Это происходит регулярно.... Мы все понимаем, что военно-морской флот -это основа обеспечения национальных интересов нашей страны, основа безопасности морских путей, это сильная переговорная позиция", - отметил Евтухов.
"И если посмотреть динамику, посмотреть цифры, то последние 10 лет флоту было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. Десятилетием ранее всего лишь три подводные лодки. То есть темпы в 8 раз увеличились. В 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки", - сказал он на церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 677 "Кронштадт".
Евтухов также отметил, что импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ РФ достигло 100%: "Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу".
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