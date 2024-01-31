https://ria.ru/20240131/vmf-1924560244.html

ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки

ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки - РИА Новости, 31.01.2024

ВМФ в этом году планирует получить 12 кораблей и четыре подводные лодки

Военно-морскому флоту РФ в этом году планируется передать 12 надводных кораблей и 4 подлодки, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:09

2024-01-31T13:09

2024-01-31T13:09

безопасность

россия

виктор евтухов

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вмф рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Военно-морскому флоту РФ в этом году планируется передать 12 надводных кораблей и 4 подлодки, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка - атомная или дизель-электрическая. Это происходит регулярно.... Мы все понимаем, что военно-морской флот -это основа обеспечения национальных интересов нашей страны, основа безопасности морских путей, это сильная переговорная позиция", - отметил Евтухов. "И если посмотреть динамику, посмотреть цифры, то последние 10 лет флоту было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. Десятилетием ранее всего лишь три подводные лодки. То есть темпы в 8 раз увеличились. В 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки", - сказал он на церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 677 "Кронштадт". Евтухов также отметил, что импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ РФ достигло 100%: "Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу".

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Кирилл Волков

безопасность, россия, виктор евтухов, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вмф рф