https://ria.ru/20240131/uslugi-1924513705.html

Цифровая платформа "Мой экспорт" оказала более 115 тысяч услуг за 2023 году

Цифровая платформа "Мой экспорт" оказала более 115 тысяч услуг за 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024

Цифровая платформа "Мой экспорт" оказала более 115 тысяч услуг за 2023 году

Количество зарегистрированных компаний на платформе "Мой экспорт" за 2023 год выросло на 12 тысяч, за год всем клиентам платформы было оказано 115 тысяч услуг,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:23

2024-01-31T10:23

2024-01-31T10:23

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество зарегистрированных компаний на платформе "Мой экспорт" за 2023 год выросло на 12 тысяч, за год всем клиентам платформы было оказано 115 тысяч услуг, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ)."Количество зарегистрированных компаний на платформе "Мой экспорт" за 2023 год выросло на 12 тысяч. Сейчас экосистемой пользуются 26 тысяч юридических лиц и ИП. В течение ушедшего года им было оказано более 115 тысяч услуг, а общее количество за все время работы платформы (три года) превышает 140 тысяч", - говорится в сообщении."Мой экспорт" - это платформа РЭЦ, которая предоставляет экспортерам возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, может воспользоваться услугами цифровой платформы.Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.В 2023 году на платформу в действующие сервисы добавили 12 услуг и предоставили пользователям три абсолютно новых сервиса. Их общее число уже превышает 110. Среди услуг, появившихся в 2023 году, в частности, услуги ЭКСАР и Росэксимбанка ("Предэкспортное финансирование", "Финансирование дебиторской задолженности", "Гарантия в пользу налоговых органов (возврат НДС)", "Гарантия возврата аванса", "Гарантия исполнения обязательств", "Гарантия платежа", "Тендерная гарантия"), а также новые меры поддержки. В 2023 году переведены в цифровой вид четыре востребованные меры поддержки: транспортировка промышленной продукции, транспортировка через порты СЗФО, сертификация продукции АПК и размещение в павильонах АПК за рубежом.На платформе также обеспечен доступ к оплате счетов и персонализированным предложениям для экспортеров. Запущен проект по интеграции "Моего экспорта" с регионами. Первые соглашения были заключены с Санкт-Петербургом, Московской и Архангельской областями."За 2023 год платформа "Мой экспорт" благодаря усовершенствованиям стала еще ближе к своей цели - стать идеальной цифровой площадкой для успешного экспортного бизнеса. Наша платформа постоянно совершенствуется, и мы ожидаем, что количество пользователей будет продолжать расти. Новые функции привлекают все больше пользователей, которые остаются благодаря полезности нашей экосистемы", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Самыми популярными услугами, оформленными за 2023 год, стали получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, государственная поддержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному товару и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.В 2024 году продолжится развитие платежного сервиса, перевод "в цифру" услуг от региональных Центров поддержки экспорта, которые сейчас работают в 82 регионах страны. Планируется, что на платформе появятся новые программы по обучению ВЭД от Школы РЭЦ. Пополнится перечень цифровых финансовых продуктов от Группы РЭЦ - в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.Платформа "Мой экспорт" создана для того, чтобы перевести из бумажного вида в электронный и упростить доступ экспортеров к государственным сервисам и мерам поддержки. Здесь экспортер может получить нужную ему услугу буквально в несколько кликов. Кроме того, платформа предлагает инструменты для анализа и прогнозирования спроса на продукцию на различных рынках, что помогает выстраивать эффективную стратегию экспорта.Платформа появилась в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Над появлением платформы совместно с РЭЦ работали одиннадцать профильных министерств, федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений, в том числе Минпромторг, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФТС и ФНС.

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https://ria.ru/20240130/rets-1924355120.html

https://ria.ru/20240127/park-1923861567.html

россия

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Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)