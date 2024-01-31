https://ria.ru/20240131/uraltransmash-1924490767.html

"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз

"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз - РИА Новости, 31.01.2024

"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз

Объем производства самоходных артиллерийских установок на предприятии "Уралтрансмаш" по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T06:09

2024-01-31T06:09

2024-01-31T06:09

безопасность

россия

сергей шойгу

уралтрансмаш

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Объем производства самоходных артиллерийских установок на предприятии "Уралтрансмаш" по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ". "Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходный артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в 6 раз", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе инспекции глава военного ведомства уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется и есть мощности для увеличения производства, рассказали в Минобороны РФ. "Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - указал Шойгу. Кроме того, министр раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов. "Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - приводит ведомство слова Шойгу, обращенные к руководству завода.

https://ria.ru/20230524/voennosluzhaschie-1873853776.html

https://ria.ru/20230824/gumpomosch-1891968151.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, уралтрансмаш