https://ria.ru/20240131/uraltransmash-1924490767.html
"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз
"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз - РИА Новости, 31.01.2024
"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз
Объем производства самоходных артиллерийских установок на предприятии "Уралтрансмаш" по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:09
2024-01-31T06:09
2024-01-31T06:09
безопасность
россия
сергей шойгу
уралтрансмаш
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Объем производства самоходных артиллерийских установок на предприятии "Уралтрансмаш" по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ". "Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходный артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в 6 раз", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе инспекции глава военного ведомства уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется и есть мощности для увеличения производства, рассказали в Минобороны РФ. "Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - указал Шойгу. Кроме того, министр раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов. "Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - приводит ведомство слова Шойгу, обращенные к руководству завода.
https://ria.ru/20230524/voennosluzhaschie-1873853776.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, уралтрансмаш
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Уралтрансмаш
"Уралтрансмаш" в 2023 году увеличил выпуск САУ в шесть раз
"Уралтрансмаш" стал выпускать в шесть раз больше САУ по сравнению с 2022 годом
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Объем производства самоходных артиллерийских установок на предприятии "Уралтрансмаш" по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ".
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"Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе российского военного ведомства, что объем производства самоходный артиллерийских установок в сравнении с 2022 годом увеличился в 6 раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе инспекции глава военного ведомства уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия доложил, что план выполняется и есть мощности для увеличения производства, рассказали в Минобороны РФ.
"Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", - указал Шойгу.
Кроме того, министр раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.
"Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - приводит ведомство слова Шойгу, обращенные к руководству завода.
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