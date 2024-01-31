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В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2024
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10:15 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924512757.html
В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу
В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2024
В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:15
2024-01-31T10:15
в мире
украина
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240130/trevoga-1924344201.html
украина
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в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

В шести регионах Украины, в том числе в Киевской области, объявили тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 13:22
 
В миреУкраинаРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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