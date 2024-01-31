https://ria.ru/20240131/ukraina-1924479967.html

СМИ: Германия и США намеренно тормозят процесс вступления Украины в НАТО

СМИ: Германия и США намеренно тормозят процесс вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: Германия и США намеренно тормозят процесс вступления Украины в НАТО

США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T01:44

2024-01-31T01:44

2024-01-31T01:52

украина

россия

сша

йенс столтенберг

дональд трамп

дмитрий песков

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники."Украина и некоторые из ее самых сильных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на предстоящем крупном саммите, но их усилия сталкиваются с серьезным закулисным сопротивлением США и Германии", - говорится в публикации. По данным издания, Польша и прибалтийские страны видят в расширении НАТО за счет членства Украины способ "ослабить амбиции России в Восточной Европе". Однако ряд западных представителей альянса, особенно Вашингтон и Берлин, считают преждевременным начинать процесс принятия Киева в условиях, когда продолжается конфликт на Украине."США и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине. Официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс", - отмечает журнал.Вместо вступления в НАТО оба государства, по словам собеседников, нацелены на продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов. Один из аргументов — опасения того, что в условиях продолжающегося конфликта присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией вплоть до ядерной войны. Противники такой позиции считают скорейшее включение Киева способом "сэкономить на длинной дистанции" по сравнению со стратегией накачивания его вооружениями. Одновременно с этим растут опасения победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Предполагается, что если он вернется в Белый дом, то не станет работать над принятием Украины в НАТО, отложив этот вопрос, по меньшей мере, на четыре года."Вопрос о членстве Украины в НАТО является главным в повестке (генсека НАТО Йенса - ред.) Столтенберга, который посещает Вашингтон на этой неделе для встречи с высокопоставленными представителями администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", - также отмечает издание.При этом ранее в январе в госдепе прошли переговоры между американскими дипломатами и европейскими парламентариями перед намеченным на июль саммитом НАТО в Вашингтоне. "Дипломаты США призывали европейцев не пытаться делать вопрос членства Украины в НАТО повесткой предстоящего саммита из-за опасений, что это выведет на свет внутренние противоречия и потенциально даст России основания усилить военные действия на Украине в краткосрочном периоде", - пишет журнал со ссылкой на участников встречи.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Киева невозможно во время вооруженного конфликта. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.

https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html

https://ria.ru/20240111/nato-1920662214.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, йенс столтенберг, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире