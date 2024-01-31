СМИ: Германия и США намеренно тормозят процесс вступления Украины в НАТО
FP: США и ФРГ стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
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"Украина и некоторые из ее самых сильных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на предстоящем крупном саммите, но их усилия сталкиваются с серьезным закулисным сопротивлением США и Германии", - говорится в публикации.
По данным издания, Польша и прибалтийские страны видят в расширении НАТО за счет членства Украины способ "ослабить амбиции России в Восточной Европе". Однако ряд западных представителей альянса, особенно Вашингтон и Берлин, считают преждевременным начинать процесс принятия Киева в условиях, когда продолжается конфликт на Украине.
"США и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине. Официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс", - отмечает журнал.
Вместо вступления в НАТО оба государства, по словам собеседников, нацелены на продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов. Один из аргументов — опасения того, что в условиях продолжающегося конфликта присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией вплоть до ядерной войны.
Противники такой позиции считают скорейшее включение Киева способом "сэкономить на длинной дистанции" по сравнению со стратегией накачивания его вооружениями. Одновременно с этим растут опасения победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Предполагается, что если он вернется в Белый дом, то не станет работать над принятием Украины в НАТО, отложив этот вопрос, по меньшей мере, на четыре года.
"Вопрос о членстве Украины в НАТО является главным в повестке (генсека НАТО Йенса - ред.) Столтенберга, который посещает Вашингтон на этой неделе для встречи с высокопоставленными представителями администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", - также отмечает издание.
При этом ранее в январе в госдепе прошли переговоры между американскими дипломатами и европейскими парламентариями перед намеченным на июль саммитом НАТО в Вашингтоне. "Дипломаты США призывали европейцев не пытаться делать вопрос членства Украины в НАТО повесткой предстоящего саммита из-за опасений, что это выведет на свет внутренние противоречия и потенциально даст России основания усилить военные действия на Украине в краткосрочном периоде", - пишет журнал со ссылкой на участников встречи.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Киева невозможно во время вооруженного конфликта.
Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.