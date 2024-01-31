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Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/udar-1924671245.html
Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2024
Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что в среду область подверглась обстрелам, в результате был поврежден... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:59
2024-01-31T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
россия
николай лукашук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что в среду область подверглась обстрелам, в результате был поврежден объект инфраструктуры. Согласно сообщению, Днепропетровская область подверглась ударам. В результате в Марганецкой и Покровской общинах "повреждены предприятие, инфраструктурный объект, хозяйственные постройки", - написал он. Ранее в среду воздушная тревога объявляла на всей территории Украины. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, украина, россия, николай лукашук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Россия, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины
Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Днепропетровские власти заявили о повреждении при ударе объекта инфраструктуры

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что в среду область подверглась обстрелам, в результате был поврежден объект инфраструктуры.
Согласно сообщению, Днепропетровская область подверглась ударам. В результате в Марганецкой и Покровской общинах "повреждены предприятие, инфраструктурный объект, хозяйственные постройки", - написал он.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
Ранее в среду воздушная тревога объявляла на всей территории Украины. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаРоссияНиколай ЛукашукВооруженные силы Украины
 
 
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