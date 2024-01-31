https://ria.ru/20240131/udar-1924671245.html

Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2024

Днепропетровские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что в среду область подверглась обстрелам, в результате был поврежден... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:59

2024-01-31T19:59

2024-01-31T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

россия

николай лукашук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что в среду область подверглась обстрелам, в результате был поврежден объект инфраструктуры. Согласно сообщению, Днепропетровская область подверглась ударам. В результате в Марганецкой и Покровской общинах "повреждены предприятие, инфраструктурный объект, хозяйственные постройки", - написал он. Ранее в среду воздушная тревога объявляла на всей территории Украины. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, россия, николай лукашук, вооруженные силы украины