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В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве - РИА Новости, 31.01.2024
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13:01 31.01.2024 (обновлено: 14:01 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/udar-1924558149.html
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве - РИА Новости, 31.01.2024
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве
Призывы правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой к ядерному удару по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:01
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призывы правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой к ядерному удару по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с "Лентой.ру".&quot;Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что, сдается мне, &lt;...&gt; здесь есть признаки 275 статьи УК, которая называется &quot;Государственная измена&quot;, — отметил он.Климов напомнил, что, помимо общественно-политических выводов, есть и сугубо правовые последствия."Надеюсь, они последуют", — подчеркнул сенатор.Климов также призвал сделать выводы из этой ситуации и заняться развитием патриотизма в стране.Накануне правнучка Героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине "нужно ударить ядерным оружием" по Москве. В качестве примера она привела удары США по Хиросиме и Нагасаки. Богданова призналась, что ее не волнуют последствия и жизни россиян, и выразила готовность спонсировать это преступление.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html
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москва, ссср, сша, валерий чкалов, дарья богданова, андрей климов, совет федерации рф
Москва, СССР, США, Валерий Чкалов, Дарья Богданова, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве

Сенатор призвал проверить слова правнучки Чкалова о ЯО на предмет госизмены

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призывы правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой к ядерному удару по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с "Лентой.ру".
«

"Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что, сдается мне, <...> здесь есть признаки 275 статьи УК, которая называется "Государственная измена", — отметил он.

Климов напомнил, что, помимо общественно-политических выводов, есть и сугубо правовые последствия.
"Надеюсь, они последуют", — подчеркнул сенатор.
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Климов также призвал сделать выводы из этой ситуации и заняться развитием патриотизма в стране.
Накануне правнучка Героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине "нужно ударить ядерным оружием" по Москве. В качестве примера она привела удары США по Хиросиме и Нагасаки.
Богданова призналась, что ее не волнуют последствия и жизни россиян, и выразила готовность спонсировать это преступление.
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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МоскваСССРСШАВалерий ЧкаловДарья БогдановаАндрей КлимовСовет Федерации РФ
 
 
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