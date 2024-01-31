https://ria.ru/20240131/udar-1924558149.html
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве - РИА Новости, 31.01.2024
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве
Призывы правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой к ядерному удару по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:01
2024-01-31T13:01
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призывы правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой к ядерному удару по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с "Лентой.ру"."Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что, сдается мне, <...> здесь есть признаки 275 статьи УК, которая называется "Государственная измена", — отметил он.Климов напомнил, что, помимо общественно-политических выводов, есть и сугубо правовые последствия."Надеюсь, они последуют", — подчеркнул сенатор.Климов также призвал сделать выводы из этой ситуации и заняться развитием патриотизма в стране.Накануне правнучка Героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине "нужно ударить ядерным оружием" по Москве. В качестве примера она привела удары США по Хиросиме и Нагасаки. Богданова призналась, что ее не волнуют последствия и жизни россиян, и выразила готовность спонсировать это преступление.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html
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москва, ссср, сша, валерий чкалов, дарья богданова, андрей климов, совет федерации рф
Москва, СССР, США, Валерий Чкалов, Дарья Богданова, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве
Сенатор призвал проверить слова правнучки Чкалова о ЯО на предмет госизмены