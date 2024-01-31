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ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента
Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:27
2024-01-31T12:27
2024-01-31T12:27
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что после сдачи документов для регистрации кандидатом на должность президента РФ Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Вопрос о признании Богданова утратившим статус кандидата был включен дополнительно в повестку заседания. "Принято единогласно", - сказала Памфилова по итогам голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/zherebevka-1924534780.html
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политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента России
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что после сдачи документов для регистрации кандидатом на должность президента РФ Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Вопрос о признании Богданова утратившим статус кандидата был включен дополнительно в повестку заседания.
ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты
"Принято единогласно", - сказала Памфилова по итогам голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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