https://ria.ru/20240131/tsik-1924549011.html

ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента

ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента - РИА Новости, 31.01.2024

ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента

Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:27

2024-01-31T12:27

2024-01-31T12:27

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что после сдачи документов для регистрации кандидатом на должность президента РФ Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Вопрос о признании Богданова утратившим статус кандидата был включен дополнительно в повестку заседания. "Принято единогласно", - сказала Памфилова по итогам голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/zherebevka-1924534780.html

https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924528664.html

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политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф