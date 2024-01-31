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ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:27 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/tsik-1924549011.html
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента
Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:27
2024-01-31T12:27
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что после сдачи документов для регистрации кандидатом на должность президента РФ Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Вопрос о признании Богданова утратившим статус кандидата был включен дополнительно в повестку заседания. "Принято единогласно", - сказала Памфилова по итогам голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/zherebevka-1924534780.html
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политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента

ЦИК признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов
Кандидат от партии Российская партия свободы и справедливости Андрей Богданов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что после сдачи документов для регистрации кандидатом на должность президента РФ Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. Вопрос о признании Богданова утратившим статус кандидата был включен дополнительно в повестку заседания.
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
ЦИК анонсировал жеребьевку по эфирному времени для кандидатов в президенты
11:50
"Принято единогласно", - сказала Памфилова по итогам голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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11:34
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай БулаевЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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